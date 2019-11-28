Vauxhall Other used cars for sale
With 191 used Vauxhall Other cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Vauxhall Other cars for sale
£1,149
Vauxhall Combo 1.7 DTi 2000 Panel Van 3dr Diesel Manual ( g/km, 74 bhp)
2004 (04 reg) | 130,000 miles
£9,500
Vauxhall Vivaro 2.0 CDTi Sportive 2900 Crewcab 5dr (LWB, EU5)
2014 (14 reg) | 94,083 miles
£7,985
+ VAT
Vauxhall Combo 1.6 CDTi 16v 2300 L1H1 (Glazed) Crew Van (s/s) 5dr (5 seat)
2015 (64 reg) | 12,069 miles
£6,495
+ VAT
Vauxhall Vivaro 2.0 2900 CDTI SPORTIVE LWB DCB 113 BHP 5dr
2013 (13 reg) | 120,000 miles
£6,499
Vauxhall Vivaro 1.9 CDTI 2900 Mini Bus 4dr (SWB)
2012 (12 reg) | 111,000 miles
£8,450
Vauxhall Vivaro 2.0 2900 CDTI SPORTIVE LWB DCB 113 BHP NO VAT LWB CREW VAN SPORT !!!!
2012 (62 reg) | 63,000 miles
£9,689
Vauxhall Vivaro 2.9T 2.0 CDTI 115 LWB SPORTIVE CREWCAB 6DR ( 6 SEAT & NO VAT !! )
2013 (63 reg) | 89,000 miles
£8,950
+ VAT
Vauxhall Vivaro 2900 SWB 6 SEAT CREWVAN *AUTO* 2.0 CDTI 115BHP *AIR CON!!!
2014 (63 reg) | 67,400 miles
£13,995
Vauxhall Vivaro 1.6 CDTi 2900 BiTurbo L2H1 (s/s) 5dr (9 Seat)
2017 (17 reg) | 25,000 miles
£10,995
Vauxhall Vivaro 1.6 CDTi 2900 L1H1 (s/s) 5dr (9 Seat)
2016 (66 reg) | 106,000 miles
£4,790
Vauxhall Combo Van L2h1 2300 1.6cdti Sportive S/s
2015 (15 reg) | 58,000 miles
£1,495
Vauxhall Combo 1.3 CDTi 16v 2000 Panel Van 3dr
2007 (57 reg) | 98,922 miles
£11,995
Vauxhall Vivaro 1.6 CDTi 2900 L1H1 Combi Van 4dr Diesel Manual (9 Seat) (174 g/km, 89 bhp)
2015 (15 reg) | 54,500 miles
£7,700
Vauxhall Vivaro 1.6 CDTi 2900 L1H1 Crew Van 5dr
2015 (19 reg) | 46,600 miles
£2,200
Vauxhall Vivaro 1.9 CDTi 2900 Crewcab 5dr (SWB)
2006 (55 reg) | 115,000 miles
£8,640
Vauxhall Vivaro 2.0 CDTi Sportive 2900 Crewcab 5dr (LWB, EU5)
2014 (14 reg) | 58,500 miles
£16,300
Vauxhall Movano 2.3 CDTi 3500 16v L2H2 Crew Van FWD 4dr
2018 (68 reg) | 725 miles
£3,295
+ VAT
Vauxhall Combo CREW CDTI 1.3
2011 (61 reg) | 94,000 miles
£9,995
+ VAT
Vauxhall Vivaro 1.6 CDTi 2900 Sportive L1H1 Crew Van 5dr
2015 (15 reg) | 66,801 miles
£15,995
Vauxhall Vivaro 1.6 CDTi 2900 ecoFLEX L1H1 Double Cab (s/s) 5dr (6 Seat)
2017 (17 reg) | 25,700 miles
£11,995
Vauxhall Vivaro 1.6 CDTi 2900 L1H1 4dr (9 Seat)
2015 (15 reg) | 54,500 miles
£950
Vauxhall Combo 1.3 CDTi 16v 2000 Panel Van 3dr
2004 (53 reg) | 80,000 miles
£1,795
Vauxhall Combo 1.3 CDTi 16v 2000 Panel Van 3dr
2011 (11 reg) | 150,000 miles
£3,995
Vauxhall Combo 1.3 CDTi 16v Sportive 2300 L2H1 Crew Van 5dr (5 seat)
2014 (64 reg) | 115,000 miles
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