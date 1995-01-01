Cadillac cars for sale
With 17 used Cadillac cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale across the UK.Search
Latest second hand Cadillac cars for sale
£12,500
Cadillac Escalade 6.0 V8 4WD 5dr
2007 (57 reg) | 87,000 miles
£2,995
Cadillac CTS 3.6 V6 Sport Luxury 4dr
2006 (06 reg) | 46,800 miles
£550
Cadillac CTS 2.8 V6 Sport Luxury 4dr
2005 (55 reg) | 117,387 miles
£16,500
Cadillac Escalade 6.2 V8 Sport Luxury 4WD 5dr
2007 (57 reg) | 15,530 miles
£3,795
Cadillac DE Ville 4.9 4dr
(h reg) | 101,000 miles
£3,495
Cadillac CTS 3.6 V6 Sport Luxury 4dr
2007 (57 reg) | 76,905 miles
£1,995
Cadillac BLS T ELEGANCE 2.0 4dr
2010 (10 reg) | 145,000 miles
£36,500
Cadillac Escalade 6.2 V8 Sport Luxury AWD 5dr
2013 (13 reg) | 7,650 miles
£11,000
Cadillac Escalade 6.0 V8 4WD 5dr
2005 (05 reg) | 100,000 miles
£4,350
Cadillac CTS 2.8 V6 Elegance 4dr
2005 (55 reg) | 44,135 miles
£9,450
Cadillac DE Ville 2 door 6.4
2002 (02 reg) | 78,000 miles
£39,990
Cadillac DE Ville COUPE. 6.4
1959 | 76,000 miles
£9,990
Cadillac CTS MARK 4 COUPE 4x4 3.6 4dr
2012 (62 reg) | 124,000 miles
£120,000
Cadillac Escalade Platinum ESV 6.2 5dr
2017 (17 reg) | 5,000 miles
£8,995
Cadillac Escalade 2004 ESCLADE 6.0 PETROL AUTO 7 SEAT LHD FRESH IMPORT FINANCE AVAILABLE 5dr
2004 (54 reg) | 33,000 miles
£14,989
Cadillac Escalade 6.2 V8 Elegance 4WD 5dr
2007 (07 reg) | 54,000 miles
£69,995
Cadillac Escalade Platinum 6.2 5dr
2018 (18 reg) | 3,000 miles