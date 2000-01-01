NIU bikes for sale
With 15 NIU bikes available on Auto Trader, we have the best range of bikes for sale across the UK.Search
Latest second hand NIU bikes for sale
£2,000
NIU N-GT 125cc
2019 (19 reg) | Scooter | 125cc | 468 miles
£1,468
NIU U-Series
2019 | Electric
£3,300
NIU N-GT
2019 | Electric
£2,004
NIU M-Series
2019 | Electric
£2,340
NIU N-Series
2019 | Electric
£2,020
NIU M+
2019 | Electric
£2,236
NIU NS1 125cc
Scooter | 125cc | Automatic | Electric
£1,900
NIU M-Series
Scooter | Automatic | Electric
£2,236
NIU N-Series
Scooter | Automatic | Electric
£1,359
NIU U PRO ***NEW MODEL FOR 2019*** 0 litre
2019 (68 reg) | Scooter | 1 miles | Manual | Petrol
£1,916
NIU M SERIES PLUS + NEW MODEL FOR 2019*** 0 litre
2019 (68 reg) | Scooter | 1 miles | Manual | Petrol
£3,196
NIU ***NGT NEW MODEL FOR 2019*** 0 litre
2019 (68 reg) | Scooter | 1 miles | Manual | Petrol
£2,236
NIU N SERIES NIU N 50cc
2019 (19 reg) | Scooter | 50cc | 1 miles | Manual | Electric
£1,900
NIU M SERIES ***ELECTRIC SCOOTER*** ***ONLY ONE LEFT IN WHITE*** 0 litre
2019 (68 reg) | Scooter | 1 miles | Manual | Petrol
£2,236
NIU N SERIES ***ELECTRIC SCOOTER*** ***VERY LIMITED STOCK*** 0 litre
2019 (68 reg) | Scooter | 1 miles | Manual | Petrol