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Subaru XV cars for sale

With 45 new and 234 used Subaru XV cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale across the UK.

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Subaru XV SUV (2018 - ) review

Auto Trader rating

3.0

If capability in difficult conditions is a priority for you, then the Subaru XV should be on your list of cars to look at. Not many cars at this price are as good off-road. However, if you’re unlikely to stray away from the tarmac, then you may find that...

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Brand new - in stock45 cars available for quick delivery£24,950.00Search
Used234 cars available now£4,850.00Search

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Frequently asked questions

  • Subaru XVs offer a top speed range between 109mph and 120mph, depending on the version.

  • Subaru XV on-the-road prices RRP from £25,325 and rises to around £30,985, depending on the version.

  • According to the official figures, the Subaru XV's fuel economy ranges between 36mpg and 41mpg.

  • The standard UK car tax rate is currently £135. You may also have to pay higher rates based on your car’s emission levels . Learn more about car tax bands.