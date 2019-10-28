Subaru XV cars for sale
With 45 new and 234 used Subaru XV cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale across the UK.Search
Subaru XV SUV (2018 - ) review
If capability in difficult conditions is a priority for you, then the Subaru XV should be on your list of cars to look at. Not many cars at this price are as good off-road. However, if you’re unlikely to stray away from the tarmac, then you may find that...Read full review
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RRP£27,275
£25,799
Save£1,476
Subaru XV 1.6i SE Premium Lineartronic 4WD (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£27,875
£26,000
Save£1,875
Subaru XV 1.6i SE Premium Lineartronic 4WD (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£27,875
£25,990
Save£1,885
Subaru XV 1.6i SE Premium Lineartronic 4WD (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£27,325
£25,490
Save£1,835
Subaru XV 1.6 i SE Premium Lineartronic AWD (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
Latest second hand Subaru XV cars for saleView all
£9,495
Subaru XV D Se 2.0 5dr
2013 (13 reg) | 46,000 miles
£22,895
Subaru XV 1.6i SE Premium Lineartronic 4WD (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 1,298 miles
£10,990
Subaru XV 2.0i SYMMETRICAL SE 4WD 150 BHP 5x SUBARU MAIN DEALER SERVICES !!! 5dr
2016 (66 reg) | 57,000 miles
£8,650
Subaru XV 2.0D SE 4WD 5dr EU5
2013 (13 reg) | 56,850 miles
£17,750
Subaru XV 2.0i SE Premium Lineartronic 4WD (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 17,000 miles
£20,500
Subaru XV 1.6i SE Premium Lineartronic 4WD (s/s) 5dr
2018 (18 reg) | 8,059 miles
£7,995
Subaru XV 2.0D SE 5dr
2012 (62 reg) | 73,200 miles
£17,490
Subaru XV 2.0i SE 5dr Lineartronic
2017 (67 reg) | 8,000 miles
£9,500
Subaru XV I Se Symmetrical Awd C 2.0 5dr
2012 (61 reg) | 48,336 miles
£4,890
Subaru XV 2.0D SE 4WD 5dr EU5
2012 (12 reg) | 70,200 miles
£8,990
Subaru XV D SE LUX PREMIUM 5dr
2013 (13 reg) | 69,943 miles
£24,995
Subaru XV 2.0 SE Lineartronic 5dr
2019 (69 reg) | 10 miles
£10,995
Subaru XV 2.0i SE 4WD (s/s) 5dr EU5
2013 (63 reg) | 21,350 miles
£8,995
Subaru XV 2.0D SE 4WD 5dr EU5
2013 (13 reg) | 61,000 miles
£9,500
Subaru XV 2.0i SE Premium Lineartronic 4WD (s/s) 5dr EU5
2015 (15 reg) | 69,000 miles
£22,495
Subaru XV 2.0i SE Premium Lineartronic 4WD (s/s) 5dr
2018 (68 reg) | 7,700 miles
£26,995
Subaru XV 2.0i SE 5dr Lineartronic
2019 (69 reg) | 50 miles
£13,995
Subaru XV 2.0i SE Premium Start-Stop 5dr
2016 (16 reg) | 43,000 miles
£20,999
Subaru XV 2.0i SE Premium 5dr Lineartronic
2019 (19 reg) | 6,109 miles
£13,995
Subaru XV 2.0i SE 4WD (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 20,000 miles
£20,995
Subaru XV 2.0i SE Premium 5dr Lineartronic
2019 (68 reg) | 18,950 miles
£21,795
Subaru XV 2.0i SE Premium 5dr Lineartronic
2018 (68 reg) | 13,550 miles
£7,900
Subaru XV 2.0 D SE 5d 147 BHP
2012 (62 reg) | 47,000 miles
£23,490
Subaru XV 2.0i SE Premium Lineartronic 4WD (s/s) 5dr
2018 (68 reg) | 8,000 miles
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Review
Subaru XV SUV (2018 - ) review
The XV is the smallest SUV in Subaru’s range, and promises strong off-road ability in a utilitarian package. Rivals include the likes of the Seat Ateca,
28 Oct 2019
News
Subaru unveils new XV crossover at Geneva Motor Show
The all-new XV aims to offer a genuine crossover experience, with off-road capability and improved behaviour on-road
07 Mar 2017
News
Subaru revises XV crossover
A new 'face', more economical engines and a higher-quality interior aim to raise the appeal of Subaru's compact crossover
09 Feb 2016
Review
Subaru XV (2012 – ) expert review
Read the Subaru XV 4x4 (2012 - ) car review by Auto Trader's motoring experts, covering price, specification, running costs, practicality, safety and how
02 Dec 2014
Frequently asked questions
Subaru XVs offer a top speed range between 109mph and 120mph, depending on the version.
Subaru XV on-the-road prices RRP from £25,325 and rises to around £30,985, depending on the version.
According to the official figures, the Subaru XV's fuel economy ranges between 36mpg and 41mpg.
The standard UK car tax rate is currently £135. You may also have to pay higher rates based on your car’s emission levels . Learn more about car tax bands.