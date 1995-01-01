Honda FR-V used cars for sale in North West
With 11 used Honda FR-V cars in North West available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Honda FR-V cars for sale in North West
£3,950
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (58 reg) | 82,000 miles
£2,295
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2008 (08 reg) | 107,000 miles
£1,795
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2006 (06 reg) | 120,000 miles
£4,995
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2009 (09 reg) | 42,000 miles
£1,200
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2006 (06 reg) | 115,635 miles
£1,995
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC ES 5dr
2007 (57 reg) | 138,000 miles
£2,795
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (08 reg) | 102,215 miles
£1,795
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2009 (58 reg) | 121,000 miles
£795
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2008 (57 reg) | 168,000 miles
£1,995
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (58 reg) | 165,000 miles