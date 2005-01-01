Honda CR-V used cars for sale in North East
With 30 used Honda CR-V cars in North East available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£30,140
£25,995
Save£4,145
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE 4WD (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£38,280
£37,531
Save£749
Honda Cr-V 2.0 i-MMD Hybrid EX 5dr eCVT Hybrid Estate
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£29,440
£28,440
Save£1,000
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£35,020
£34,020
Save£1,000
Honda Cr-V 2.0 h i-MMD SR eCVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
Latest second hand Honda CR-V cars for sale in North East
£2,995
Honda Cr-V 2.2 I-CTDI ES 5d 139 BHP ***MOT+SERVICE+AA COVER+WARRANTY***
2007 (07 reg) | 116,500 miles
£2,150
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2008 (08 reg) | 134,355 miles
£17,941
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC Black Edition 5dr Diesel Estate
2017 (17 reg) | 14,620 miles
£15,000
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 5dr
2016 (16 reg) | 29,037 miles
£31,995
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SR 5dr Petrol Estate
2019 (69 reg) | 3,492 miles
£21,499
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo S 5dr 2WD Petrol Estate
2019 (69 reg) | 10 miles
£5,495
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2011 (61 reg) | 113,000 miles
£5,599
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC ES-T 5dr
2012 (62 reg) | 106,000 miles
£8,970
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2013 (63 reg) | 91,850 miles
£18,695
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 EX 5dr Auto Diesel Estate
2016 (66 reg) | 20,904 miles
£13,295
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr 2WD Diesel Estate
2016 (66 reg) | 28,036 miles
£3,499
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Sport 5dr
2005 (55 reg) | 75,000 miles
£15,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 EX 5dr Auto Diesel Estate
2016 (66 reg) | 50,595 miles
£1,690
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Sport 5dr
2005 (05 reg) | 138,678 miles
£17,990
Honda Cr-V 1.6 I-DTEC BLACK EDITION 5d 158 BHP *5 YEAR SERVICE PLAN INCLUDED*
2017 (17 reg) | 11,989 miles
£8,490
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC EX 5d 148 BHP 12 MONTH AA BREAKDOWN COVER
2010 (60 reg) | 69,500 miles
£9,650
Honda Cr-V 2.2 I-DTEC SE 5dr
2014 (63 reg) | 34,542 miles
£3,499
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES SUV 5dr Diesel Manual (173 g/km, 138 bhp)
2008 (57 reg) | 112,000 miles
£19,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Plus 5dr Auto [Nav] Petrol Estate
2018 (68 reg) | 8,944 miles
£13,950
Honda Cr-V 1.6 I-DTEC EX 5d 158 BHP Servioe History
2016 (16 reg) | 55,487 miles
£18,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Plus 5dr Auto [Nav] Petrol Estate
2018 (18 reg) | 8,851 miles
£3,500
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2007 (07 reg) | 109,262 miles
£15,999
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR Auto 4WD 5dr
2016 (66 reg) | 27,000 miles
£7,991
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC ES-T 5d 148 BHP SAT NAV + CRUISE CONTROL
2012 (12 reg) | 57,939 miles