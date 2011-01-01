Audi A1 used cars for sale in North East
With 69 used Audi A1 cars in North East available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£20,460
£19,845
Save£615
Audi AUDI A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,215
£20,595
Save£620
Audi AUDI A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS 6-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£23,560
£22,845
Save£715
Audi AUDI A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS 6-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£20,460
£19,845
Save£615
Audi AUDI A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Audi A1 cars for sale in North East
£15,000
Audi A1 1.4 TFSI 150 Black Edition 3dr
2017 (17 reg) | 13,080 miles
£17,700
Audi A1 30 TFSI Sport 5dr 1.0
2019 (19 reg) | 8,702 miles
£13,700
Audi A1 1.4 TFSI S Line 5dr
2016 (16 reg) | 19,652 miles
£14,000
Audi A1 1.4 TFSI Sport Nav 5dr
2018 (18 reg) | 10,250 miles
£10,500
Audi A1 1.0 TFSI SE 5dr
2016 (66 reg) | 44,103 miles
£6,999
Audi A1 1.2 TFSI S line 3dr
2012 (61 reg) | 66,000 miles
£21,222
Audi A1 Sportback S Line 30 Tfsi 116 Ps S Tronic 1.0 5dr
2019 (19 reg) | 5,178 miles
£11,990
Audi A1 Sportback Sport 1.4 Tfsi 125 Ps 6-Speed 5dr
2016 (66 reg) | 17,200 miles
£10,990
Audi A1 Sport 1.0 Tfsi 95 Ps 5-Speed 3dr
2016 (66 reg) | 26,000 miles
£5,995
Audi A1 1.6 SPORTBACK TDI SPORT 5d 103 BHP ***MOT+SERVICE+AA COVER+WARRANTY***
2014 (14 reg) | 105,000 miles
£9,140
Audi A1 1.6 TDI S Line 3dr
2015 (15 reg) | 61,133 miles
£13,000
Audi A1 1.4 TFSI 150 S Line 3dr
2016 (66 reg) | 29,022 miles
£5,950
Audi A1 1.6 TDI Sport 3dr
2011 (11 reg) | 68,780 miles
£9,470
Audi A1 1.4 Tfsi S Line 5Dr
2014 (14 reg) | 53,567 miles
£12,600
Audi A1 Sport 1.4 Tfsi 125 Ps 6-Speed 3dr
2017 (17 reg) | 9,472 miles
£6,995
Audi A1 1.2 TFSI Sport 3dr Petrol Hatchback
2013 (13 reg) | 52,444 miles
£26,990
Audi A1 Citycarver 30 Tfsi 116 Ps S Tronic 1.0 5dr
2019 (69 reg) | 4,000 miles
£14,990
Audi A1 Sportback S Line 1.4 Tfsi 125 Ps 6-Speed 5dr
2017 (67 reg) | 14,000 miles
£21,614
Audi A1 Sportback S Line 35 Tfsi 150 Ps 6-Speed 1.5 5dr
2019 (19 reg) | 2,248 miles
£21,614
Audi A1 Sportback S Line 35 Tfsi 150 Ps 6-Speed 1.5 5dr
2019 (19 reg) | 1,266 miles
£21,614
Audi A1 Sportback S Line 35 Tfsi 150 Ps 6-Speed 1.5 5dr
2019 (19 reg) | 1,727 miles
£12,750
Audi A1 1.4 TFSI S LINE 3d 123 BHP
2016 (66 reg) | 21,394 miles
£16,498
Audi A1 30 TFSI Sport 1.0 5dr
2019 (19 reg) | 10,214 miles
£11,450
Audi A1 Sportback Sport 1.0 Tfsi 95 Ps 5 Speed 5dr
2015 (65 reg) | 22,078 miles