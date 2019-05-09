Silver Honda CR-V used cars for sale
With 540 used Silver Honda CR-V cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Silver Honda CR-V cars for sale
£2,999
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Sport 5dr
2004 (54 reg) | 97,746 miles
£7,999
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE SUV 5dr Diesel Manual 4x4 (dab) (149 g/km, 148 bhp)
2015 (15 reg) | 84,000 miles
£6,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2010 (10 reg) | 95,000 miles
£2,995
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2007 (57 reg) | 114,999 miles
£695
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2003 (53 reg) | 178,500 miles
£12,695
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2014 (14 reg) | 54,350 miles
£24,995
Honda CR-V 5-Door 1.5 VTEC TURBO SE 5dr
2019 (19 reg) | 650 miles
£13,000
Honda Cr-V 2.0 S 5dr
2016 (66 reg) | 8,791 miles
£5,895
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2011 (11 reg) | 99,000 miles
£800
Honda Cr-V 2.0 ES Executive 5dr (sun roof, a/c)
2000 (X reg) | 143,000 miles
£4,500
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2007 (57 reg) | 85,000 miles
£790
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC SE SPORT 5d 148 BHP MORE CLEARANCE STOCK ON OUR WEBSITE
2003 (52 reg) | 157,000 miles
£16,700
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 EX 5dr Diesel Estate
2016 (66 reg) | 30,660 miles
£10,780
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE 4WD (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 60,000 miles
£18,889
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE+ 5-Door 5dr
2017 (67 reg) | 12,392 miles
£14,327
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 SE Plus 5dr Auto [Nav]
2016 (16 reg) | 29,592 miles
£19,950
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE+ Navi 5-Door 5dr
2018 (18 reg) | 13,701 miles
£6,295
Honda Cr-V I-DTEC ES-T 2.2 5dr
2011 (61 reg) | 87,000 miles
£7,450
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2011 (61 reg) | 90,000 miles
£26,500
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SR 5dr
2019 (19 reg) | 8,549 miles
£9,999
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr Leather Seats
2013 (13 reg) | 67,500 miles
£5,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2010 (10 reg) | 93,000 miles
£4,995
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2007 (57 reg) | 44,465 miles
£899
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2002 (02 reg) | 120,000 miles
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