Blue Honda CR-V used cars for sale
With 395 used Blue Honda CR-V cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Blue Honda CR-V cars for sale
£2,995
Honda Cr-V 2.2 I-CTDI ES 5d 139 BHP ***MOT+SERVICE+AA COVER+WARRANTY***
2007 (07 reg) | 116,500 miles
£13,200
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC SE PLUS NAVI 5d 153 BHP SAT NAV, Camera, Sensors
2016 (16 reg) | 42,014 miles
£10,500
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr Diesel Estate
2013 (62 reg) | 60,948 miles
£1,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2003 (03 reg) | 146,600 miles
£12,480
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR 5dr 2WD Bluetooth
2015 (64 reg) | 26,450 miles
£13,495
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Plus SUV 5dr Diesel (s/s) (120 ps)
2016 (66 reg) | 24,102 miles
£3,599
Honda Cr-V VTEC EXECUTIVE 2.0 5dr
2005 (05 reg) | 88,439 miles
£7,495
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC SE 5d 153 BHP
2013 (13 reg) | 83,305 miles
£1,295
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2002 (52 reg) | 209,000 miles
£13,980
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Plus 5dr 2WD
2016 (16 reg) | 15,107 miles
£2,699
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES 5dr
2007 (57 reg) | 138,684 miles
£895
Honda Cr-V 2.0 West One Limited Edition 5dr
2001 (Y reg) | 142,000 miles
£10,250
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC SE 5d 153 BHP REVERSING CAMERA+FINANCE AVAILABLE
2014 (14 reg) | 31,906 miles
£1,695
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC SE SPORT AUTO 5d 148 BHP GOOD SERVICE HISTORY+NEW MOT
2004 (53 reg) | 123,000 miles
£3,995
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2007 (57 reg) | 86,000 miles
£18,990
Honda CR-V 5-Door 2.0 i-VTEC EX 5dr
2016 (66 reg) | 16,543 miles
£2,490
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Executive 5dr
2004 (04 reg) | 103,417 miles
£17,490
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 5dr Auto
2016 (66 reg) | 22,100 miles
£7,990
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SR 4x4 5dr
2013 (13 reg) | 71,624 miles
£775
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2003 (53 reg) | 126,000 miles
£2,295
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr Auto New MOT included
2004 (04 reg) | 124,000 miles
£2,695
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2007 (07 reg) | 143,517 miles
£2,795
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2005 (05 reg) | 84,700 miles
£22,800
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX Auto 4WD 5dr
2018 (18 reg) | 17,890 miles
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