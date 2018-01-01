Hyundai i800 used cars for sale in East Midlands
With 9 used Hyundai i800 cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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Latest second hand Hyundai i800 cars for sale in East Midlands
£19,999
Hyundai I800 2.5 CRDi SE Nav 5dr
2019 (19 reg) | 8,738 miles
£14,299
Hyundai I800 CRDI SE 2.5 5dr
2017 (17 reg) | 28,150 miles
£20,999
Hyundai I800 2.5 CRDi [170] SE Nav 5dr Auto
2019 (19 reg) | 8,068 miles
£14,500
Hyundai i800 2.5 CRDi SE 5dr
2018 (67 reg) | 36,810 miles
£14,795
Hyundai i800 2.5 CRDi SE 5dr
2018 (18 reg) | 35,220 miles
£16,700
Hyundai I800 2.5 CRDi SE 5dr Auto
2018 (18 reg) | 29,641 miles
£14,695
Hyundai i800 2.5 CRDi SE Nav Auto 5dr
2017 (67 reg) | 46,586 miles
£15,500
Hyundai I800 2.5 CRDi SE 5dr
2018 (18 reg) | 31,281 miles
£15,800
Hyundai I800 2.5 CRDi SE 5dr Auto
2018 (18 reg) | 32,120 miles