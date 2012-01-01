Vauxhall used cars for sale in York
With 205 used Vauxhall cars in York available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£29,110
£27,127
Save£1,983
Vauxhall Insignia 2.0 Turbo D SRi Vx-line Nav 5dr Diesel Hatchback
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,820
£14,999
Save£4,821
Vauxhall Crossland X 1.2 Turbo ecoTEC SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Vauxhall cars for sale in York
£6,291
Vauxhall Corsa 1.4 [75] ecoFLEX Limited Edition 3dr
2016 (16 reg) | 33,381 miles
£8,290
Vauxhall Mokka 1.4 i 16v Turbo Exclusiv 4x4 (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 44,516 miles
£10,500
Vauxhall Astra 1.4T 16V 150 SRi 5dr
2017 (67 reg) | 18,865 miles
£4,990
Vauxhall Astra 1.3 CDTI 16v ECOFLEX DESIGN 5d 95 BHP
2013 (63 reg) | 29,000 miles
£16,741
Vauxhall Grandland X 1.2T Sport Nav 5dr
2019 (19 reg) | 2,406 miles
£11,691
Vauxhall Crossland X 1.5 Turbo D ecoTec [102] Tech Line Nav 5dr [S/S]
2019 (19 reg) | 16,611 miles
£9,341
Vauxhall Corsa 1.4 SRi Nav 5dr
2019 (19 reg) | 5,542 miles
£16,981
Vauxhall Grandland X 1.2T Tech Line Nav 5dr
2019 (69 reg) | 1,234 miles
£14,481
Vauxhall Mokka X 1.4T Active 5dr Auto
2019 (19 reg) | 14,633 miles
£4,988
Vauxhall Corsa 1.2 i 16v SE 5dr (a/c)
2015 (64 reg) | 38,300 miles
£6,151
Vauxhall Viva 1.0 SL 5dr
2017 (17 reg) | 7,107 miles
£8,101
Vauxhall Adam 1.2i Energised 3dr
2018 (18 reg) | 7,030 miles
£14,611
Vauxhall Grandland X 1.2T Sport Nav 5dr
2018 (68 reg) | 13,622 miles
£8,371
Vauxhall Astra 1.4i 16V SRi 5dr
2017 (17 reg) | 14,531 miles
£14,300
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Design Nav 5dr
2019 (19 reg) | 6,179 miles
£6,795
Vauxhall Adam ENERGISED 1.2 3dr
2016 (66 reg) | 10,800 miles
£7,850
Vauxhall Mokka 1.7 CDTi 16v Exclusiv FWD 5dr
2014 (64 reg) | 41,415 miles
£14,000
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Design Nav 5dr
2019 (19 reg) | 13,539 miles
£9,791
Vauxhall Corsa 1.4 SRi Vx-line Nav Black 3dr
2019 (19 reg) | 9,746 miles
£7,800
Vauxhall Mokka Limited Edition Turbo 1.4 5dr
2016 (16 reg) | 63,887 miles
£10,300
Vauxhall Corsa 1.4 SRi Vx-line Nav Black 5dr
2019 (19 reg) | 10,009 miles
£4,610
Vauxhall Antara 2.2 CDTi Exclusiv 5dr [2WD] [Start Stop]
2012 (62 reg) | 75,000 miles
£6,490
Vauxhall Corsa 1.4 Limited Edition 3dr
2017 (17 reg) | 41,581 miles
£5,992
Vauxhall Corsa Hatchback 1.2 SE 5dr
2015 (65 reg) | 42,934 miles