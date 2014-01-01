Vauxhall used cars for sale in Scotland
With 2,333 used Vauxhall cars in Scotland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£29,110
£27,127
Save£1,983
Vauxhall Insignia 2.0 Turbo D SRi Vx-line Nav 5dr Diesel Hatchback
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,820
£14,999
Save£4,821
Vauxhall Crossland X 1.2 Turbo ecoTEC SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Vauxhall cars for sale in Scotland
£14,500
Vauxhall Zafira 1.4T SRi Nav 5dr [Leather]
2018 (18 reg) | 9,412 miles
£14,500
Vauxhall Insignia 1.5T SRi Nav 5dr
2018 (18 reg) | 22,805 miles
£14,000
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Active 5dr
2019 (19 reg) | 9,312 miles
£9,500
Vauxhall Corsa 1.4 Sport 5dr [AC]
2019 (19 reg) | 3,526 miles
£8,500
Vauxhall Corsa 1.4 [75] Sport 5dr [AC]
2018 (68 reg) | 9,035 miles
£15,000
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Elite Nav 5dr
2019 (19 reg) | 13,345 miles
£9,300
Vauxhall Mokka 1.6 CDTi ecoFLEX SE 5dr
2016 (66 reg) | 42,948 miles
£8,300
Vauxhall Astra 1.0T 12V ecoFLEX Design 5dr
2016 (66 reg) | 25,673 miles
£8,800
Vauxhall Insignia 1.6 CDTi SRi Vx-line 5dr [Start Stop]
2016 (16 reg) | 48,458 miles
£8,000
Vauxhall Astra 1.4T 16V 125 Design 5dr
2016 (16 reg) | 26,509 miles
£11,000
Vauxhall Corsa Hatchback 1.4 SE 5dr Auto
2018 (18 reg) | 8,197 miles
£8,700
Vauxhall Corsa 1.4 Design 5dr
2019 (19 reg) | 11,165 miles
£4,500
Vauxhall Corsa 1.2 Excite 3dr
2014 (14 reg) | 78,325 miles
£8,300
Vauxhall Corsa 1.4 [75] Design 3dr
2019 (19 reg) | 11,071 miles
£13,700
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Active 5dr
2019 (19 reg) | 11,205 miles
£10,000
Vauxhall Corsa 1.4 SE Nav 5dr
2019 (19 reg) | 10,619 miles
£5,000
Vauxhall Astra 1.4T 16V SRi 5dr
2014 (14 reg) | 68,213 miles
£8,500
Vauxhall Astra 1.0T 12V ecoFLEX Design 5dr
2016 (66 reg) | 20,600 miles
£7,500
Vauxhall Corsa 1.4 [75] ecoFLEX SRi 5dr
2016 (66 reg) | 17,640 miles
£7,500
Vauxhall Adam 1.2i Energised 3dr
2016 (66 reg) | 22,506 miles
£6,700
Vauxhall Corsa 1.4 ecoFLEX SE 3dr
2015 (65 reg) | 36,471 miles
£15,000
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D SE 5dr
2018 (68 reg) | 20,500 miles
£12,500
Vauxhall GTC 1.4T 16V Limited Edition 3dr [Nav/Leather]
2017 (67 reg) | 8,185 miles
£7,000
Vauxhall Mokka 1.7 CDTi SE 5dr 4WD
2014 (14 reg) | 67,212 miles