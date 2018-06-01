Red Lamborghini Aventador used cars for sale
With 10 used Red Lamborghini Aventador cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Red Lamborghini Aventador cars for sale
£229,950
Lamborghini Aventador S Coupe LP740-4 2dr
2017 (17 reg) | 5,001 miles
£412,000
Lamborghini Aventador 6.5 LP 770-4 SVJ 2d 759 BHP UK'S LARGEST INDOOR HEATED SHOWROOM
2019 (19 reg) | 4,521 miles
£229,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 Pirelli Edition ISR 4WD 2dr
2016 (16 reg) | 16,000 miles
£441,948
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 740-4 S ISR 4WD 2dr
2019 (69 reg) | 100 miles
£389,990
Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ 6.5 2dr
2019 (69 reg) | 50 miles
£329,849
Lamborghini Aventador LP750-4 SV Coupe 6.5 2dr
2015 (15 reg) | 7,500 miles
£239,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 740-4 S ISR 4WD 2dr
2017 (67 reg) | 2,000 miles
£209,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 Roadster 4WD 2dr
2015 (15 reg) | 6,000 miles
£184,990
Lamborghini Aventador LP700-4 6.5 2dr
2013 (63 reg) | 12,000 miles
£289,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 750-4 Superveloce 4WD 2dr
2016 (16 reg) | 6,890 miles