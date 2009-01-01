Honda used cars for sale in Yorkshire and the Humber
With 123 used Honda cars in Yorkshire and the Humber available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Yorkshire and the Humber
£3,395
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX 5dr
2011 (11 reg) | 68,000 miles
£7,690
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2013 (13 reg) | 34,599 miles
£13,998
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5-Door 5dr
2019 (69 reg) | 170 miles
£16,490
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 18,654 miles
£6,150
Honda Civic 1.6 I-DTEC SE PLUS 5d 118 BHP Buy Now, Pay Later Finance!
2015 (65 reg) | 98,450 miles
£19,490
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Black Edition Auto 4WD 5dr
2017 (66 reg) | 8,682 miles
£12,490
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 6,873 miles
£8,197
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE SUV 5dr Diesel Manual (dab) (119 g/km, 118 bhp)
2014 (14 reg) | 73,720 miles
£4,721
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT Hatchback 3dr Petrol Manual (155 g/km, 138 bhp)
2011 (60 reg) | 72,444 miles
£10,200
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5-Door 5dr
2016 (66 reg) | 24,623 miles
£13,820
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr 2WD
2016 (66 reg) | 15,850 miles
£6,940
Honda Accord 2.4 i-VTEC Executive 4dr Auto
2009 (09 reg) | 19,131 miles
£2,488
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2007 (57 reg) | 126,352 miles
£12,490
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 6,416 miles
£9,940
Honda Jazz 1.3 SE 5dr CVT
2016 (65 reg) | 9,119 miles
£4,495
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2009 (59 reg) | 90,000 miles
£5,488
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 3dr
2010 (60 reg) | 79,593 miles
£11,516
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC SE Navi (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 61,158 miles
£3,100
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX 5dr
2010 (60 reg) | 70,500 miles
£6,995
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES CVT 5dr
2013 (13 reg) | 35,000 miles
£9,898
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus [Nav] 5dr
2016 (66 reg) | 31,170 miles
£7,688
+ VAT
Honda Civic 1.6 I-DTEC SE PLUS 5d 118 BHP Buy Now, Pay Later Finance!
2015 (65 reg) | 54,000 miles
£13,770
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC EX 5dr
2015 (65 reg) | 22,617 miles
£14,770
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Plus 5dr Auto [Nav]
2016 (16 reg) | 25,055 miles