Honda used cars for sale in York
With 43 used Honda cars in York available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in York
£14,327
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 SE Plus 5dr Auto [Nav]
2016 (16 reg) | 29,592 miles
£11,500
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 5,669 miles
£7,792
Honda Civic Diesel Hatchback 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr [Nav]
2015 (15 reg) | 36,040 miles
£29,900
Honda Civic 2.0 VTEC Turbo Type R GT 5dr
2019 (69 reg) | 20 miles
£11,250
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2012 (12 reg) | 30,000 miles
£5,990
Honda Jazz 1.3 I-VTEC EXL 5d 98 BHP
2011 (61 reg) | 43,000 miles
£27,999
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT (s/s) 5dr
2018 (18 reg) | 6,000 miles
£11,492
Honda Civic Tourer 1.8 i-VTEC SR 5dr Auto
2016 (16 reg) | 23,757 miles
£4,250
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (08 reg) | 111,500 miles
£6,995
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES CVT 5dr
2013 (13 reg) | 35,000 miles
£11,995
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX CVT (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 4,507 miles
£3,490
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES 5dr
2011 (11 reg) | 65,595 miles
£4,250
Honda Civic 1.8 i-VTEC Si 5dr
2011 (11 reg) | 72,902 miles
£3,750
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2007 (07 reg) | 148,500 miles
£22,900
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC Turbo Sport 5dr
2019 (69 reg) | 3,562 miles
£17,200
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 EX 5dr
2016 (16 reg) | 25,804 miles
£6,500
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES Plus 5dr
2014 (64 reg) | 43,660 miles
£8,000
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX 5dr CVT
2013 (63 reg) | 18,327 miles
£9,250
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Navi (DASP) (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 73,480 miles
£7,200
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES 5dr Auto
2009 (09 reg) | 60,375 miles
£10,992
Honda Cr-V Diesel Estate 2.2 i-DTEC EX 5dr
2013 (13 reg) | 41,334 miles
£12,500
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE Navi 5dr CVT
2018 (18 reg) | 12,356 miles
£9,800
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr Auto
2013 (13 reg) | 54,285 miles
£15,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX 5dr CVT
2017 (67 reg) | 21,318 miles