Toyota used cars for sale in Worcester
With 273 used Toyota cars in Worcester available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
Be the first to own one of these cars. There's no need to wait - they're available right nowView more deals
RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in Worcester
£3,795
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Fire 5dr
2012 (12 reg) | 39,000 miles
£10,995
Toyota Hilux D-4D 140 Auto Invincible 3.0
2011 (11 reg) | 100,000 miles
£20,995
Toyota C-Hr 1.2T Dynamic 5dr CVT AWD
2018 (18 reg) | 7,404 miles
£4,995
Toyota MR2 1.8 VVTi RED CONVERTIBLE HARD TOP INCLUDED LOW MILEAGE 2dr
2005 (05 reg) | 45,000 miles
£3,995
Toyota RAV4 2.2 D-4D XT-R 4WD 5dr
2007 (57 reg) | 106,000 miles
£9,450
Toyota Auris 1.6 D-4D Business Edition Touring Sports (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 16,000 miles
£11,500
Toyota Yaris Hatchback 1.5 VVT-i Icon 5dr
2019 (19 reg) | 1,689 miles
£14,900
Toyota Prius Hatchback 1.8 VVTi Plug-in 5dr CVT Auto
2013 (62 reg) | 28,976 miles
£16,900
Toyota Gt86 Coupe 2.0 D-4S Pro 2dr Auto
2016 (66 reg) | 23,789 miles
£25,990
Toyota Prius 1.8 VVT-h Business Edition Plus CVT (s/s) 5dr (15in Alloy)
2019 (19 reg) | 495 miles
£3,600
Toyota Yaris 1.33 VVT-i T Spirit 5dr
2011 (11 reg) | 65,524 miles
£1,999
Toyota Celica 1.8 VVT-i 3dr
2003 (53 reg) | 94,000 miles
£5,000
Toyota RAV4 2.2 D-4D XT-R 4WD 5dr
2007 (07 reg) | 52,569 miles
£7,700
Toyota Aygo Hatchback 1.0 VVT-i X-Play 5dr x-shift
2017 (17 reg) | 5,897 miles
£21,900
Toyota C-Hr Hatchback 1.8 Hybrid Excel 5dr CVT
2017 (67 reg) | 1,689 miles
£9,900
Toyota Aygo Hatchback 1.0 VVT-i X-Play 5dr x-shift
2019 (19 reg) | 5,897 miles
£15,995
Toyota Land Cruiser Amazon 4.2 TD 5dr
2003 (03 reg) | 85,000 miles
£11,000
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Icon TSS 5dr CVT
2016 (16 reg) | 19,833 miles
£16,000
Toyota Auris Hybrid 1.8 VVT-i HSD GB25 5-Dr 5dr
2017 (17 reg) | 14,879 miles
£5,495
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-pression 5dr EU5
2014 (64 reg) | 38,000 miles
£22,000
Toyota C-Hr Hatchback 1.2T Excel 5dr [Leather]
2019 (69 reg) | 2 miles
£990
Toyota Aygo VVT-I SPORT 1.0 3dr
2005 (55 reg) | 104,125 miles
£2,250
Toyota RAV4 2.0 VVT-i XT3 4WD 5dr
2004 (53 reg) | 106,000 miles
£7,000
Toyota Rav 4 Diesel Estate 2.2 D-4D XT-R 5dr
2010 (10 reg) | 66,897 miles