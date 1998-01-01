Honda used cars for sale in Worcester
With 123 used Honda cars in Worcester available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
Be the first to own one of these cars. There's no need to wait - they're available right nowView more deals
RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Worcester
£21,990
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX (s/s) 5-Door 5dr
2019 (19 reg) | 7,654 miles
£6,400
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2012 (62 reg) | 53,000 miles
£10,500
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus 5dr
2016 (66 reg) | 22,571 miles
£10,990
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX 5-Door 5dr
2017 (17 reg) | 28,004 miles
£15,490
Honda Civic 1.5 VTEC TURBO Sport 5-Door 5dr
2018 (67 reg) | 21,232 miles
£15,290
Honda Jazz 1.5 i-VTEC Sport Navi 5-Door 5dr
2019 (19 reg) | 12,553 miles
£7,990
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC ES-T 5-Door 5dr
2012 (12 reg) | 50,698 miles
£11,990
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5-Door 5dr
2017 (67 reg) | 6,030 miles
£12,490
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX 5-Door 5dr
2017 (67 reg) | 13,037 miles
£12,490
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5-Door 5dr
2019 (68 reg) | 4,327 miles
£14,490
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi 5-Door 5dr
2019 (68 reg) | 3,138 miles
£2,200
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES i-Shift 5dr
2006 (56 reg) | 78,125 miles
£845
Honda Civic 1.6 i-VTEC SE Executive 5dr
2001 (51 reg) | 150,000 miles
£2,295
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr Auto New MOT included
2004 (04 reg) | 124,000 miles
£2,690
Honda Jazz 1.4 i-DSI Sport CVT-7 5dr
2006 (06 reg) | 84,712 miles
£1,299
Honda Civic Ctdi Es 2.2 5dr
2006 (56 reg) | 142,000 miles
£3,799
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES 5dr
2010 (60 reg) | 65,738 miles
£2,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Executive 5dr Auto New MOT included
2006 (06 reg) | 125,000 miles
£10,990
Honda Civic 1.8 i-VTEC SR Tourer 5-Door 5dr
2015 (15 reg) | 32,963 miles
£13,995
Honda Jazz 1.5 i-VTEC Sport 5dr CVT
2018 (18 reg) | 3,189 miles
£18,990
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC EX 5-Door 5dr
2017 (17 reg) | 31,025 miles
£13,290
Honda Hr-V 1.6i-DTEC EX (s/s) 5-Door 5dr
2015 (65 reg) | 23,495 miles
£10,490
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5-Door 5dr
2017 (17 reg) | 11,115 miles
£22,490
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX (s/s) 5-Door 5dr
2019 (19 reg) | 8,694 miles