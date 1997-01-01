Honda used cars for sale in Wigan
With 41 used Honda cars in Wigan available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Wigan
£995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2005 (05 reg) | 110,000 miles
£995
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2006 (56 reg) | 97,000 miles
£4,595
Honda Jazz 1.2 i-VTEC S 5dr (VSA)
2012 (12 reg) | 33,900 miles
£7,980
Honda Civic 1.8 I-VTEC SE 5d 140 BHP ** 6 MONTHS NATIONWIDE WARRANTY **
2013 (13 reg) | 29,000 miles
£4,750
Honda Civic 1.4 i-VTEC SE 5dr
2012 (62 reg) | 81,621 miles
£16,195
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport Plus 5dr Petrol Hatchback
2017 (67 reg) | 17,969 miles
£1,950
Honda Hr-V 1.6 i-VTEC 5dr
2006 (06 reg) | 111,000 miles
£11,670
Honda Cr-V I-VTEC SE 2.0 5dr
2014 (14 reg) | 27,337 miles
£6,990
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr (DAB/Premium Audio)
2014 (14 reg) | 68,000 miles
£1,295
Honda Accord 2.2 I-CTDI SPORT 5DR
2006 (06 reg) | 133,000 miles
£1,295
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2004 (04 reg) | 65,000 miles
£2,395
Honda Civic 2.2 SE I-CTDI 5DR
2008 (58 reg) | 119,000 miles
£11,000
Honda Jazz 1.3 EX Navi 5dr
2017 (67 reg) | 21,909 miles
£2,395
Honda Civic VTEC SE 1.8 5dr
2008 (58 reg) | 99,442 miles
£9,689
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 4x4 5dr
2012 (62 reg) | 66,000 miles
£6,889
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr (DAB/Premium Audio)
2014 (14 reg) | 71,000 miles
£10,990
Honda Civic I-VTEC SPORT 1.4 5dr
2017 (17 reg) | 19,437 miles
£14,625
Honda S2000 2.0 i-VTEC Roadster 2dr
2009 (09 reg) | 50,370 miles
£7,195
Honda Accord 2.2 I-DTEC EX 4DR AUTOMATIC
2011 (11 reg) | 46,068 miles
£22,500
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr Auto [Sensing]
2017 (67 reg) | 3,861 miles
£3,245
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES 5dr
2010 (60 reg) | 74,762 miles
£7,500
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES Plus 5dr
2015 (15 reg) | 10,974 miles
£995
Honda Civic 1.7 CTDi S 5dr
2003 (53 reg) | 140,000 miles
£8,495
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX 5dr CVT
2014 (64 reg) | 26,457 miles