Vauxhall used cars for sale in Weston-super-Mare
With 930 used Vauxhall cars in Weston-super-Mare available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£29,110
£27,127
Save£1,983
Vauxhall Insignia 2.0 Turbo D SRi Vx-line Nav 5dr Diesel Hatchback
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,820
£14,999
Save£4,821
Vauxhall Crossland X 1.2 Turbo ecoTEC SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Vauxhall cars for sale in Weston-super-Mare
£995
Vauxhall Corsa 1.2 i 16v Design 5dr (a/c)
2004 (04 reg) | 80,000 miles
£695
Vauxhall Corsa SXI 16V 1.2 5dr
2002 (02 reg) | 80,111 miles
£690
Vauxhall Corsa 1.0 i 12v Club 3dr
2002 (02 reg) | 92,645 miles
£12,991
Vauxhall Astra 1.4T 16V 150 SRi 5dr Auto
2019 (19 reg) | 6,713 miles
£5,290
Vauxhall Viva 1.0 SE 5dr [A/C]
2017 (66 reg) | 23,958 miles
£1,495
Vauxhall Corsa 1.4 i 16v Design 3dr (a/c)
2009 (59 reg) | 107,500 miles
£4,990
Vauxhall Adam 1.2 JAM SPECIAL EDITION 70 BHP URBAN PACK + MORE EXTRAS !!! 3dr
2013 (13 reg) | 33,000 miles
£5,450
Vauxhall Zafira 1.8 i VVT 16v Exclusiv 5dr
2014 (14 reg) | 41,000 miles
£5,290
Vauxhall Astra 1.6 i Design Sport Tourer 5dr
2015 (15 reg) | 53,000 miles
£5,250
Vauxhall Adam 1.4 16v JAM 3dr
2014 (64 reg) | 38,000 miles
£4,480
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi 16v SRi Nav 5dr
2012 (62 reg) | 65,944 miles
£5,995
Vauxhall Corsa 1.4i ecoFLEX Sting 3dr
2016 (16 reg) | 16,474 miles
£7,990
Vauxhall Insignia 1.6 CDTi SRi VX Line Nav (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 54,881 miles
£7,614
Vauxhall Insignia 1.6 CDTi ecoFLEX Tech Line Sport Tourer (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 52,991 miles
£6,049
Vauxhall Insignia 1.6 CDTi ecoFLEX Design (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 61,244 miles
£4,491
Vauxhall Astra 2.0 SE CDTI S/S 5d 163 BHP NOVEMBER 2020 MOTJust Been Serviced
2014 (63 reg) | 82,694 miles
£3,849
Vauxhall Astra 1.7 CDTi 110 ecoFLEX Active 5dr
2012 (62 reg) | 89,000 miles
£7,991
Vauxhall Mokka 1.6 CDTi Exclusiv 5dr
2016 (16 reg) | 52,650 miles
£11,950
Vauxhall Crossland X 1.2T ecoTec [110] SE 5dr [6 Speed] [S/S]
2019 (19 reg) | 9,129 miles
£13,750
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Design Nav 5dr
2018 (68 reg) | 3,998 miles
£10,916
Vauxhall Corsa 1.4 SRi Vx-line Nav Black 3dr
2019 (19 reg) | 3,050 miles
£3,595
Vauxhall Corsa 1.3 CDTi 16v Limited Edition 5dr
2012 (62 reg) | 46,923 miles
£3,495
Vauxhall Meriva 1.7 CDTi 16V [130] SE 5dr SERVICE HISTORY 2 KEYS PAN ROOF
2012 (12 reg) | 77,000 miles
£3,695
Vauxhall Meriva 1.4T 16V [140] SE 5dr FULL VAUXHALL SERVICE HISTORY 2 KEYS LOW MILEAGE
2011 (60 reg) | 48,000 miles