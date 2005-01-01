Honda used cars for sale in Weston-super-Mare
With 221 used Honda cars in Weston-super-Mare available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Weston-super-Mare
£10,849
Honda Jazz i-VTEC Auto Start-Stop EX 1.3 5dr
2016 (16 reg) | 1,200 miles
£1,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2003 (03 reg) | 146,600 miles
£3,350
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES 5dr
2011 (61 reg) | 90,500 miles
£3,980
Honda Jazz 1.4 ES 5dr
2009 (09 reg) | 48,370 miles
£4,490
Honda Civic 1.4 I-VTEC TYPE S (LOW MILEAGE) 3dr
2011 (60 reg) | 58,000 miles
£1,495
Honda Hr-V 1.6 i CVT 3dr
2007 (57 reg) | 102,000 miles
£2,399
Honda Accord 2.2 i-CDTi EX Tourer 5dr
2006 (56 reg) | 126,000 miles
£595
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2003 (03 reg) | 98,000 miles
£1,890
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2007 (07 reg) | 107,000 miles
£1,649
Honda Jazz 1.4 i-DSi Auto Sport 5dr
2006 (06 reg) | 92,000 miles
£3,290
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES 5dr
2009 (59 reg) | 64,000 miles
£5,990
Honda Civic 1.6 i-DTEC ES 5dr
2013 (63 reg) | 63,000 miles
£9,495
Honda Civic I-VTEC SPORT 1.8 5dr
2015 (15 reg) | 26,554 miles
£895
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2005 (55 reg) | 174,213 miles
£5,995
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE 5dr
2011 (11 reg) | 91,000 miles
£9,999
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5dr CVT
2018 (67 reg) | 13,363 miles
£4,495
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2009 (59 reg) | 112,000 miles
£2,795
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2005 (55 reg) | 43,125 miles
£6,490
Honda Civic 1.8 i-VTEC EX GT 5dr
2012 (12 reg) | 77,000 miles
£4,895
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (10 reg) | 64,403 miles
£6,990
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR Tourer 5dr
2014 (14 reg) | 74,000 miles
£8,023
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus Tourer (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 71,244 miles
£6,000
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr Auto
2011 (61 reg) | 46,160 miles
£1,295
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2003 (03 reg) | 125,000 miles