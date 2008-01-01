Toyota used cars for sale in West Midlands
With 1,059 used Toyota cars in West Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in West Midlands
£11,500
Toyota Auris 1.8 VVTi Hybrid Excel 5dr CVT Auto
2014 (14 reg) | 22,559 miles
£995
Toyota Avensis 1.8 VVT-i TR 5dr
2008 (57 reg) | 103,998 miles
£6,491
Toyota Avensis Diesel Tourer 2.0 D-4D TR 5dr
2013 (13 reg) | 75,903 miles
£3,795
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Fire 5dr
2012 (12 reg) | 39,000 miles
£18,900
Toyota Corolla Hatchback 1.2T VVT-i Icon Tech 5dr
2019 (69 reg) | 10 miles
£18,900
Toyota Corolla Hatchback 1.2T VVT-i Icon Tech 5dr
2019 (69 reg) | 10 miles
£20,900
Toyota C-Hr Hatchback 1.8 Hybrid Dynamic 5dr CVT
2017 (67 reg) | 19,989 miles
£12,300
Toyota Auris Hatchback 1.8 Hybrid Icon 5dr CVT
2016 (16 reg) | 30,659 miles
£12,600
Toyota Auris Hybrid 1.8 VVT-i HSD Icon Plus 5-Dr 5dr
2015 (15 reg) | 16,001 miles
£2,495
Toyota Auris 1.33 VVT-i TR Hatchback 5dr Petrol Manual (135 g/km, 100 bhp)
2009 (59 reg) | 94,675 miles
£4,995
Toyota Avensis 1.8 VVT-i V Matic Multidrive S Auto TR 4dr
2010 (10 reg) | 70,000 miles
£999
Toyota Yaris Verso 1.3 Verso 5dr
2001 (X reg) | 84,000 miles
£1,000
Toyota Avensis 1.8 VVT-i TR 5dr
2008 (08 reg) | 200,627 miles
£2,490
Toyota Yaris 1.3 VVT-i TR 5dr
2008 (08 reg) | 78,000 miles
£2,450
Toyota Auris 1.6 VVT-i SR 5dr
2008 (08 reg) | 78,000 miles
£6,450
Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i Icon 5dr EU5
2015 (15 reg) | 39,000 miles
£1,995
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Blue Blue Hatchback 5dr Petrol Manual (108 g/km, 67 bhp)
2007 (57 reg) | 86,588 miles
£17,995
Toyota Hilux 2.4 D-4D Invincible X Double Cab Pickup Auto 4WD 4dr
2016 (66 reg) | 78,000 miles
£2,500
Toyota RAV4 2.0 D-4D XT3 4WD 3dr
2004 (04 reg) | 105,000 miles
£8,900
Toyota Auris Hatchback 1.2T Design 5dr
2015 (65 reg) | 32,789 miles
£21,500
Toyota C-Hr Hatchback 1.8 Hybrid Excel 5dr CVT
2018 (18 reg) | 17,689 miles
£24,900
Toyota Rav4 Estate 2.5 VVT-i Hybrid Excel TSS 5dr CVT
2017 (17 reg) | 16,789 miles
£7,300
Toyota Aygo Hatchback 1.0 VVT-i X-Play 5dr x-shift
2016 (66 reg) | 31,925 miles
£12,999
Toyota Auris Hybrid 1.8 VVT-i HSD Icon 5-Dr 5dr
2017 (17 reg) | 35,278 miles