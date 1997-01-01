Chrysler used cars for sale in West Midlands
With 33 used Chrysler cars in West Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Chrysler cars for sale in West Midlands
£1,490
Chrysler PT Cruiser 2.4 LIMITED 5d 141 BHP
2006 (06 reg) | 87,200 miles
£4,950
Chrysler 300C 3.0 CRD 5d 215 BHP
2010 (59 reg) | 98,000 miles
£1,550
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited 5dr
2007 (07 reg) | 92,970 miles
£3,699
Chrysler Crossfire 3.2 2dr
2006 (06 reg) | 65,000 miles
£1,289
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD LX MPV 5dr Diesel Automatic (225 g/km, 148 bhp)
2006 (56 reg) | 126,000 miles
£5,495
Chrysler Grand Voyager 3.8 V6 Limited 5dr
2008 (58 reg) | 105,000 miles
£4,499
Chrysler Crossfire 3.2 Roadster 2dr
2007 (57 reg) | 53,000 miles
£2,585
Chrysler Grand Voyager Crd Grand Executive 2.8 5dr
2007 (57 reg) | 86,284 miles
£1,800
Chrysler PT Cruiser 2.4 Touring RHD 2dr
2006 (56 reg) | 60,200 miles
£1,995
Chrysler Voyager 2.4 SE 5dr
2006 (06 reg) | 100,000 miles
£2,290
Chrysler Delta 1.4 M-AIR SE 5dr
2012 (12 reg) | 85,000 miles
£795
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited 5dr
2004 (04 reg) | 150,132 miles
£4,000
Chrysler 300C 5.7 Hemi V8 4dr
2007 (56 reg) | 92,000 miles
£2,190
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited 5dr
2007 (07 reg) | 41,280 miles
£3,689
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited 5dr
2008 (08 reg) | 146,000 miles
£7,359
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited 5dr
2012 (12 reg) | 116,500 miles
£3,500
Chrysler Ypsilon 1.2 SE (s/s) 5dr
2013 (13 reg) | 38,000 miles
£5,489
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited 5dr
2009 (09 reg) | 99,000 miles
£1,790
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Executive XS 5dr
2007 (07 reg) | 141,000 miles
£4,485
Chrysler 300c V6 Rhd 3.5 4dr
2007 (07 reg) | 59,981 miles
£3,990
Chrysler Crossfire 3.2 2dr
2005 (05 reg) | 74,000 miles
£1,985
Chrysler Grand Voyager Crd Grand Limited Xs 2.8 5dr
2007 (56 reg) | 146,494 miles
£5,295
Chrysler 300C 3.0 CRD V6 4dr
2008 (08 reg) | 67,000 miles
£3,790
Chrysler Crossfire 3.2 Roadster 2dr
2006 (06 reg) | 115,697 miles