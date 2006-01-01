Honda used cars for sale in Wellingborough
With 251 used Honda cars in Wellingborough available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Wellingborough
£10,302
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5dr CVT - DAB/CD/AUX/USB - BLUETOOTH AUDIO
2018 (18 reg) | 24,179 miles
£1,495
Honda Civic 1.8 ES I-VTEC 5d 139 BHP MOT 12th Dec 20 - Full Leather Trim
2008 (08 reg) | 150,518 miles
£2,695
Honda Accord 2.0 i-VTEC SE Tourer 5dr
2007 (07 reg) | 87,447 miles
£29,197
Honda Cr-V 1.5 VTEC TURBO SR 4WD 5-Door 5dr
2019 (69 reg) | 2,314 miles
£1,400
Honda Civic 2.2 i-CTDi EX 5dr
2006 (56 reg) | 120,000 miles
£17,199
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC Black Edition 5dr Satellite Navigation
2017 (66 reg) | 26,955 miles
£13,200
Honda Hr-V 1.5L EX i-VTEC 5dr
2015 (65 reg) | 56,204 miles
£11,950
Honda Cr-V 1.6L SR i-DTEC 5dr
2015 (15 reg) | 40,140 miles
£3,500
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R 3dr
2005 (05 reg) | 131,000 miles
£15,917
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi 5-Door 5dr
2019 (69 reg) | 211 miles
£17,304
Honda Jazz 1.5 i-VTEC Sport Navi 5-Door 5dr
2019 (69 reg) | 118 miles
£4,995
Honda Accord 2.2 I-DTEC ES GT 5d 148 BHP
2012 (62 reg) | 94,000 miles
£999
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S 3dr
2007 (57 reg) | 162,000 miles
£6,700
Honda Civic 1.8 i-VTEC EX GT 5dr
2012 (61 reg) | 46,890 miles
£3,990
Honda Civic 1.4 i-VTEC Si Hatchback 5dr Petrol Manual (135 g/km, 98 bhp)
2010 (10 reg) | 63,000 miles
£9,490
Honda Civic 1.6i-DTEC SE+ Nav 5dr
2016 (16 reg) | 30,869 miles
£4,425
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE 5dr
2010 (60 reg) | 119,748 miles
£1,270
Honda Civic 1.6 i-VTEC SE 5dr
2004 (04 reg) | 71,000 miles
£26,399
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SR 5dr CVT [7 Seat] Leather Seats
2018 (68 reg) | 11,459 miles
£3,195
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi Sport SUV 5dr Diesel Manual (177 g/km, 138 bhp)
2006 (56 reg) | 73,900 miles
£5,991
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES CVT 5dr
2012 (12 reg) | 39,192 miles
£2,990
Honda Civic 1.4 i-VTEC Si 5dr
2010 (10 reg) | 100,000 miles
£3,490
Honda Jazz I-VTEC ES 1.4 5dr
2009 (09 reg) | 48,000 miles
£11,300
Honda Jazz 1.3L SE i-VTEC 5dr
2018 (68 reg) | 14,068 miles