Honda used cars for sale in Watford
With 1,169 used Honda cars in Watford available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Watford
£5,500
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2012 (12 reg) | 66,000 miles
£2,250
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT 3dr
2007 (56 reg) | 68,700 miles
£1,850
Honda Accord 2.4 i-VTEC Type S 4dr
2005 (05 reg) | 112,000 miles
£2,750
Honda Jazz DSI SE 1.4 5dr
2007 (07 reg) | 86,000 miles
£9,975
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 12,363 miles
£4,500
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES i-Shift 5dr
2008 (58 reg) | 39,000 miles
£1,889
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2004 (54 reg) | 82,968 miles
£1,489
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2006 (06 reg) | 118,385 miles
£3,450
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (57 reg) | 134,400 miles
£1,995
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2007 (57 reg) | 95,000 miles
£4,295
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2009 (09 reg) | 79,000 miles
£2,750
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2007 (57 reg) | 38,000 miles
£14,910
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR 5dr
2019 (19 reg) | 7,888 miles
£10,499
Honda Jazz 1.3 SE CVT 5dr
2018 (68 reg) | 20,488 miles
£3,850
Honda Civic 1.8 i-VTEC Si 5dr
2010 (60 reg) | 53,476 miles
£1,500
Honda Civic 1.6 i-VTEC SE 3dr
2004 (04 reg) | 99,508 miles
£900
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2002 (02 reg) | 133,002 miles
£2,494
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT 3dr
2007 (07 reg) | 93,000 miles
£5,190
Honda Accord I-DTEC EX NAVIGATION BLUETOOTH LEATHER SEATS 2.2 4dr
2012 (61 reg) | 96,900 miles
£11,990
Honda Cr-V 2.2 I-DTEC EX 5d 148 BHP
2013 (63 reg) | 40,000 miles
£4,595
Honda Accord EXECUTIVE VTEC 2.0 4dr
2008 (08 reg) | 39,000 miles
£850
Honda Civic 1.6 i-VTEC Sport 3dr
2005 (54 reg) | 85,000 miles
£3,995
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE-T 5dr
2012 (61 reg) | 108,000 miles
£1,995
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2003 (53 reg) | 57,000 miles