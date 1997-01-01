Honda used cars for sale in Washington
With 68 used Honda cars in Washington available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Washington
£3,999
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2012 (12 reg) | 106,000 miles
£1,799
Honda Jazz 1.2 i-DSI S 5dr
2008 (58 reg) | 92,000 miles
£11,500
Honda Civic 1.4 i-VTEC SE Plus 5dr [Nav] Petrol Hatchback
2010 (66 reg) | 12,090 miles
£11,000
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC S 5dr Petrol Hatchback
2016 (66 reg) | 27,639 miles
£3,999
Honda Civic 2.2 i-CTDi Type S GT 3dr
2009 (59 reg) | 85,000 miles
£2,990
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 3dr
2007 (07 reg) | 92,050 miles
£12,500
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX 5dr CVT Petrol Hatchback
2017 (67 reg) | 14,520 miles
£34,999
Honda Cr-V 2.0 i-MMD Hybrid SR 5dr eCVT Hybrid Estate
2019 (69 reg) | 10 miles
£23,995
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo 126 EX 5dr CVT Petrol Hatchback
2019 (69 reg) | 1,675 miles
£15,000
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 5dr
2016 (16 reg) | 29,037 miles
£13,000
Honda Civic VTEC Turbo SR 5dr 1.0
2017 (17 reg) | 19,439 miles
£11,799
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SE 5dr
2018 (18 reg) | 13,701 miles
£22,999
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX 5dr Diesel Hatchback
2019 (69 reg) | 10 miles
£17,399
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5dr Petrol Hatchback
2019 (69 reg) | 10 miles
£3,990
Honda Jazz I-Vtec Ex 1.3 5dr
2010 (10 reg) | 31,989 miles
£21,699
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo 126 EX 5dr CVT [Tech Pack] Petrol Hatchback
2019 (69 reg) | 10 miles
£15,000
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2017 (17 reg) | 19,241 miles
£13,600
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR 5dr Petrol Hatchback
2017 (67 reg) | 18,783 miles
£12,500
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC S 5dr 2WD [Nav] Petrol Estate
2016 (66 reg) | 35,224 miles
£16,799
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX 5dr Auto
2019 (19 reg) | 10,829 miles
£5,599
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC ES-T 5dr
2012 (62 reg) | 106,000 miles
£2,999
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 3dr
2008 (08 reg) | 133,000 miles
£9,699
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr Petrol Estate
2013 (13 reg) | 45,100 miles
£23,999
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo 126 EX 5dr CVT Petrol Hatchback
2019 (69 reg) | 1,745 miles