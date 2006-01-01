Toyota used cars for sale in Wakefield
With 361 used Toyota cars in Wakefield available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
Be the first to own one of these cars. There's no need to wait - they're available right nowView more deals
RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in Wakefield
£6,599
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Play 5dr Bluetooth
2017 (67 reg) | 19,191 miles
£2,500
Toyota Avensis 2.0 D-4D TR 4dr
2009 (09 reg) | 130,000 miles
£950
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Sport 5dr
2006 (06 reg) | 115,000 miles
£5,600
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-press 5dr
2018 (18 reg) | 50,000 miles
£20,000
Toyota C-Hr 1.2T Dynamic 5dr CVT AWD
2017 (17 reg) | 11,387 miles
£4,495
Toyota Yaris VVT-I TR 1.3 5dr
2012 (61 reg) | 46,272 miles
£8,350
Toyota Yaris 1.5 VVT-I SPORT M-DRIVE S 5d 73 BHP Toyota Service History
2015 (65 reg) | 57,176 miles
£10,495
Toyota Auris 1.8 VVT-I ICON 5d AUTO 98 BHP
2013 (13 reg) | 57,000 miles
£3,690
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Move 5dr
2014 (14 reg) | 69,000 miles
£5,821
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Pure 5dr
2016 (16 reg) | 34,800 miles
£7,200
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech CVT 5dr
2018 (67 reg) | 3,700 miles
£14,500
Toyota GT86 2.0 D-4S TRD 2dr (Nav)
2014 (14 reg) | 38,253 miles
£8,995
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-Plore 5-Dr 5dr
2018 (68 reg) | 4,052 miles
£6,700
Toyota Estima 2.4
2016 (66 reg) | 53,000 miles
£2,990
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Ice 5dr
2011 (61 reg) | 61,000 miles
£895
Toyota Avensis 1.8 VVT-i TR 5dr
2008 (08 reg) | 222,000 miles
£7,495
Toyota Aygo X-Play Vvt-I Cvt 1.0 5dr
2016 (66 reg) | 16,868 miles
£995
Toyota Yaris 1.3 VVT-i 16v GLS 3dr
2003 (52 reg) | 95,000 miles
£2,195
Toyota Yaris 1.3 VVT-i TR 5dr
2008 (58 reg) | 98,000 miles
£20,490
Toyota CHR Hybrid 1.8 (122bhp) Excel Crossover 5-Dr 5dr
2017 (17 reg) | 8,441 miles
£12,290
Toyota Prius Plug In 1.8 VVT-i Plug-in 5-Dr 5dr
2012 (62 reg) | 60,941 miles
£4,790
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-pression 5dr EU5
2014 (64 reg) | 43,666 miles
£1,487
Toyota RAV4 2.0 VVT-i Granite 4WD 5dr
2004 (54 reg) | 92,000 miles
£6,995
Toyota Auris 1.6 ICON VALVEMATIC 5d 130 BHP
2015 (15 reg) | 38,001 miles