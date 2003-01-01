Honda used cars for sale in Wakefield
With 202 used Honda cars in Wakefield available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Wakefield
£9,400
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr Bluetooth
2015 (65 reg) | 25,052 miles
£1,191
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2006 (06 reg) | 104,000 miles
£5,750
Honda Jazz 1.2 i-VTEC S 5dr (a/c)
2014 (14 reg) | 29,000 miles
£6,991
Honda Accord 2.0 i-VTEC ES GT Tourer 5dr
2010 (10 reg) | 55,000 miles
£4,490
Honda Cr-V 2.2 i-CTDi EX 5dr - GREAT SPECIFICATION -
2009 (09 reg) | 103,000 miles
£1,295
Honda Civic 1.8 i-VTEC Sport 5dr
2006 (06 reg) | 153,000 miles
£5,934
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr Alloy Wheels
2012 (12 reg) | 50,071 miles
£2,450
Honda Jazz 1.2 i-VTEC S 5dr (VSA)
2012 (62 reg) | 18,600 miles
£2,890
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2006 (56 reg) | 36,000 miles
£8,695
Honda Civic 1.6 I-DTEC SE PLUS NAVI 5d 118 BHP £0 TAX
2015 (65 reg) | 47,000 miles
£11,499
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr Bluetooth
2017 (67 reg) | 18,013 miles
£6,980
Honda Jazz 1.4 I-Vtec Ex 5Dr
2015 (15 reg) | 37,221 miles
£975
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2006 (06 reg) | 118,000 miles
£1,495
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2006 (56 reg) | 97,500 miles
£24,495
Honda Civic 2.0 VTEC TYPE R 5d 316 BHP
2017 (67 reg) | 17,000 miles
£2,495
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi Executive 5dr
2005 (55 reg) | 117,000 miles
£1,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Executive 5dr
2003 (52 reg) | 109,000 miles
£2,995
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S 3dr
2007 (57 reg) | 78,854 miles
£12,799
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo 126 SR 5dr
2018 (68 reg) | 21,414 miles
£13,999
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi 5dr CVT
2019 (19 reg) | 9,506 miles
£1,000
Honda Accord 2.0 i-VTEC SE 4dr
2003 (03 reg) | 103,000 miles
£1,491
Honda Civic 1.4 i-DSI S 5dr
2006 (56 reg) | 93,000 miles
£2,880
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2011 (11 reg) | 110,000 miles
£1,695
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2004 (04 reg) | 147,764 miles