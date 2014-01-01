Lamborghini used cars for sale in Kent
With 65 used Lamborghini cars in Kent available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Lamborghini cars for sale in Kent
£169,990
Lamborghini Huracan LP 640-4 PERFORMANTE 5.2 2dr
2018 (67 reg) | 7,000 miles
£129,990
Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera Edizione Tecnica 5.2 2dr
2013 (13 reg) | 10,000 miles
£194,990
Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5 2dr
2015 (15 reg) | 7,000 miles
£216,000
Lamborghini Huracan Evo LP 640-4 5.2 2dr
2019 (69 reg) | 165 miles
£219,000
Lamborghini Huracan Evo LP 640-4 5.2 2dr
2019 (69 reg) | 121 miles
£215,000
Lamborghini Urus 4.0T FSI V8 5dr
2019 (19 reg) | 6,135 miles
£184,990
Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5 2dr
2013 (13 reg) | 13,000 miles
£269,900
Lamborghini Aventador LP 740-4 S 6.5 2dr
2019 | 105 miles
£199,000
Lamborghini Huracan Performante LP 640-4 5.2 2dr
2019 (69 reg) | 10 miles
£220,000
Lamborghini Huracan Performante Spyder LP 640-4 LDF 5.2 2dr
2018 (18 reg) | 37 miles
£149,990
Lamborghini Gallardo LP 570-4 Performante Spyder Edizione Tecnica 5.2 2dr
2014 | 1,650 miles
£389,990
Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ 6.5 2dr
2019 (69 reg) | 50 miles
£204,990
Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster 6.5 2dr
2013 (63 reg) | 14,000 miles
£248,900
Lamborghini Huracan LP 640-4 EVO 5.2 2dr
2019 (69 reg) | 100 miles
£145,000
Lamborghini Huracan LP 610-4 5.2 2dr
2015 (15 reg) | 6,923 miles
£214,900
Lamborghini Urus V8 4.0 5dr
2018 (68 reg) | 3,700 miles
£224,900
Lamborghini Huracan LP 640-4 EVO 5.2 2dr
2019 (19 reg) | 800 miles
£152,000
Lamborghini Huracan AWD Spyder LP 610-4 LDF 5.2 2dr
2016 (16 reg) | 3,303 miles
£128,000
Lamborghini Huracan 5.2 V10 LP 610-4 LDF 4WD (s/s) 2dr
2014 (64 reg) | 20,700 miles
£129,990
Lamborghini Huracan LP 610-4 5.2 2dr
2014 | 16,000 miles
£219,977
Lamborghini Urus 4.0T FSI V8 5dr Auto
2019 (69 reg) | 750 miles
£149,995
Lamborghini Huracan 5.2 V10 LP 610-4 Spyder LDF 4WD (s/s) 2dr
2016 (16 reg) | 33,000 miles
£119,990
Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera 5.2 2dr
2014 (14 reg) | 11,000 miles
£234,901
Lamborghini Urus 4.0T FSI V8 5dr Auto
2019 (19 reg) | 432 miles