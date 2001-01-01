Honda used cars for sale in South West
With 88 used Honda cars in South West available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in South West
£12,250
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC SE Navi 5dr
2016 (66 reg) | 25,976 miles
£990
Honda Cr-V 2.0 West One Limited Edition 5dr
2001 (Y reg) | 142,000 miles
£3,895
Honda Cr-V 2.2 I-CTDI EXECUTIVE 5d 138 BHP ONLY 84,000 MILES
2006 (06 reg) | 84,000 miles
£8,900
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES Plus 5-Door 5dr
2014 (64 reg) | 22,486 miles
£5,795
Honda Civic 2.0 I-VTEC TYPE-R GT 3d 198 BHP Only 75,000 Miles
2008 (58 reg) | 75,000 miles
£4,390
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2009 (59 reg) | 120,000 miles
£3,795
Honda Civic 1.8 I-VTEC ES-T 5d 138 BHP
2010 (10 reg) | 89,027 miles
£14,500
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR Auto 5dr
2015 (64 reg) | 35,275 miles
£13,990
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr Auto - REVERSE CAM - HEATED LEATHER - DAB/CD/USB
2015 (15 reg) | 37,907 miles
£2,095
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2005 (55 reg) | 139,000 miles
£16,700
Honda Jazz 1.5 i-VTEC Sport Navi 5-Door 5dr
2019 (69 reg) | 5 miles
£16,900
Honda Jazz 1.5 i-VTEC Sport Navi 5-Door 5dr
2019 (69 reg) | 5 miles
£4,490
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES 5dr
2011 (61 reg) | 47,293 miles
£17,900
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC Black Edition 5-Door 5dr
2017 (66 reg) | 25,500 miles
£10,342
Honda Civic Diesel Tourer 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr [Nav]
2016 (66 reg) | 22,062 miles
£925
Honda Civic 1.8 i-VTEC EX 5dr
2006 (56 reg) | 99,700 miles
£12,900
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5-Door 5dr
2015 (64 reg) | 33,000 miles
£14,995
Honda Cr-V I-Dtec Se Plus Navi 1.6 5dr
2017 (66 reg) | 27,939 miles
£18,995
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 14,600 miles
£16,500
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC SE (s/s) 5dr
2018 (18 reg) | 15,869 miles
£9,800
Honda Jazz 1.3 EX 5dr CVT
2016 (66 reg) | 40,722 miles
£4,595
Honda Civic 1.8 I-VTEC TYPE S GT 3d 138 BHP
2009 (59 reg) | 62,000 miles
£5,995
Honda Civic 2.2 I-DTEC ES 5d 148 BHP
2012 (12 reg) | 66,000 miles
£15,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 4x4 5dr
2014 (14 reg) | 16,991 miles