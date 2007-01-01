Lamborghini used cars for sale in South East
With 43 used Lamborghini cars in South East available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Lamborghini cars for sale in South East
£129,990
Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera Edizione Tecnica 5.2 2dr
2013 (13 reg) | 10,000 miles
£194,990
Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5 2dr
2015 (15 reg) | 7,000 miles
£184,990
Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5 2dr
2013 (13 reg) | 13,000 miles
£149,990
Lamborghini Gallardo LP 570-4 Performante Spyder Edizione Tecnica 5.2 2dr
2014 | 1,650 miles
£389,990
Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ 6.5 2dr
2019 (69 reg) | 50 miles
£204,990
Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster 6.5 2dr
2013 (63 reg) | 14,000 miles
£129,990
Lamborghini Huracan LP 610-4 5.2 2dr
2014 | 16,000 miles
£208,990
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 720-4 50 Anniversario Roadster ISR 4WD 2dr
2013 (63 reg) | 13,418 miles
£149,995
Lamborghini Huracan 5.2 V10 LP 610-4 Spyder LDF 4WD (s/s) 2dr
2016 (16 reg) | 33,000 miles
£119,990
Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera 5.2 2dr
2014 (14 reg) | 11,000 miles
£122,990
Lamborghini Gallardo Lp 570-4 Spyder Performante Edizione Tec 5.2 2dr
2013 | 17,000 miles
£199,990
Lamborghini Aventador Lp 700-4 Roadster 6.5 2dr
2015 (15 reg) | 12,000 miles
£208,990
Lamborghini Huracan LP 640-4 Performante Spyder 5.2 2dr
2018 (18 reg) | 800 miles
£399,890
Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ 6.5
2019 (19 reg) | 2,000 miles
£134,990
Lamborghini Huracan LP 610-4 5.2 2dr
2014 (64 reg) | 17,000 miles
£111,990
Lamborghini Gallardo Lp 570-4 Spyder Performante 5.2 2dr
2011 (11 reg) | 27,000 miles
£139,990
Lamborghini Gallardo LP 550-2 SINGAPORE EDITION 5.2 2dr
2016 (60 reg) | 28,000 miles
£99,990
Lamborghini Gallardo V10 Coupe 5.2 2dr
2013 (63 reg) | 17,000 miles
£84,990
Lamborghini Gallardo LP 560-4 Spyder 5.2 2dr
2009 (59 reg) | 27,000 miles
£129,990
Lamborghini Gallardo LP570-4 Performante Spyder 5.2 2dr
2013 (13 reg) | 9,000 miles
£234,990
Lamborghini Aventador Lp 740-4 S 6.5 2dr
2017 (67 reg) | 3,000 miles
£194,990
Lamborghini Murcielago LP640 Roadster 6.5 2dr
2007 (07 reg) | 14,000 miles
£379,990
Lamborghini Aventador Lp 770-4 Svj 6.5
2019 (19 reg) | 30 miles
£189,990
Lamborghini Aventador Lp 700-4 6.5 2dr
2014 (64 reg) | 10,000 miles