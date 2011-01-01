Hyundai ix20 used cars for sale in Scotland
With 26 used Hyundai ix20 cars in Scotland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£18,070
£17,070
Save£1,000
Hyundai ix20 1.6 Premium Nav 5dr
5 door Manual Petrol MPV
RRP£30,490
£14,399
Save£16,091
Hyundai IX20 SE NAV 1.6 MY19 5dr
5 door Manual Petrol MPV
RRP£30,490
£16,347
Save£14,143
Hyundai IX20 SE 1.6 A/T MY19 5dr
5 door Automatic Petrol MPV
RRP£18,120
£15,838
Save£2,282
Hyundai ix20 1.6 Premium Nav 5dr
5 door Manual Petrol MPV
Latest second hand Hyundai ix20 cars for sale in Scotland
£8,500
Hyundai Ix20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2016 (16 reg) | 19,657 miles
£7,991
Hyundai IX20 1.6 SE 5dr Auto
2016 (66 reg) | 44,238 miles
£8,500
Hyundai Ix20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2016 (16 reg) | 197,235 miles
£9,500
Hyundai Ix20 1.6 SE 5dr Auto
2016 (16 reg) | 5,235 miles
£6,000
Hyundai Ix20 1.4 Blue Drive Style 5dr
2011 (61 reg) | 25,749 miles
£6,595
Hyundai ix20 1.6 SE Auto 5dr
2016 (65 reg) | 50,090 miles
£7,995
Hyundai IX20 5Dr 1.4 SE
2016 (66 reg) | 51,254 miles
£11,795
Hyundai ix20 1.6 SE 5dr Petrol Hatchback
2019 (68 reg) | 9,551 miles
£8,000
Hyundai Ix20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2016 (16 reg) | 10,545 miles
£5,192
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2014 (63 reg) | 56,828 miles
£8,530
Hyundai IX20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2016 (66 reg) | 13,948 miles
£4,995
Hyundai ix20 1.4 Style 5dr
2012 (12 reg) | 38,000 miles
£9,700
Hyundai Ix20 1.6 SE 5dr Auto
2016 (66 reg) | 9,936 miles
£9,000
Hyundai IX20 1.6 CRDi Blue Drive SE 5dr
2017 (17 reg) | 14,689 miles
£6,107
Hyundai IX20 1.4 Style 5dr
2013 (63 reg) | 26,161 miles
£5,498
Hyundai Ix20 Hatchback 1.4 Classic 5dr
2013 (63 reg) | 29,887 miles
£4,995
Hyundai ix20 1.4 Active 5dr
2013 (13 reg) | 50,000 miles
£6,495
Hyundai IX20 1.6 CRDi Blue Drive Style 5dr
2013 (13 reg) | 37,730 miles
£9,499
Hyundai ix20 1.6 SE 5 Door
2016 (16 reg) | 11,412 miles
£14,999
Hyundai ix20 1.6 SE 5 Door
2019 (69 reg) | 25 miles
£7,080
Hyundai IX20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2016 (66 reg) | 51,837 miles
£8,400
Hyundai Ix20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2016 (16 reg) | 17,460 miles
£9,395
Hyundai ix20 1.4 Blue Drive SE Nav (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 20,869 miles
£7,295
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2016 (16 reg) | 46,255 miles