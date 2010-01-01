Honda CR-Z used cars for sale in Scotland
With 6 used Honda CR-Z cars in Scotland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Honda CR-Z cars for sale in Scotland
£6,000
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2013 (13 reg) | 39,021 miles
£4,700
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport Hybrid 3dr
2011 (11 reg) | 61,500 miles
£4,890
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (60 reg) | 71,082 miles
£5,995
Honda Cr-Z 1.5 IMA S Hybrid 3dr
2013 (62 reg) | 47,292 miles
£5,995
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport Coupe 3dr Petrol Hybrid Manual (117 g/km, 113 bhp)
2012 (62 reg) | 69,298 miles
£4,975
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (60 reg) | 66,000 miles