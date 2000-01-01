Honda Civic used cars for sale in Scotland
With 293 used Honda Civic cars in Scotland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£26,635
£21,495
Save£5,140
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (Tech Pack) CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,405
£18,405
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SE (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Honda Civic cars for sale in Scotland
£11,700
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR 5dr CVT
2017 (17 reg) | 37,124 miles
£18,000
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport 5dr CVT
2019 (19 reg) | 3,079 miles
£11,500
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus 5dr [Nav]
2016 (66 reg) | 18,897 miles
£13,197
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR 5dr
2018 (67 reg) | 12,066 miles
£5,999
Honda Civic I-VTEC TYPE R GT 2.0 3dr
2010 (10 reg) | 76,386 miles
£15,995
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo GPF Sport (s/s) 5dr
2018 (18 reg) | 13,500 miles
£8,751
Honda Civic 1.4 i-VTEC S 5dr
2016 (16 reg) | 23,090 miles
£2,000
Honda Civic VTEC TYPE S GT 1.8 3dr
2007 (56 reg) | 104,289 miles
£16,990
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport (s/s) 5dr
2018 (18 reg) | 4,156 miles
£7,300
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES-T 5dr Auto
2014 (63 reg) | 59,983 miles
£13,500
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR 5dr
2018 (18 reg) | 25,568 miles
£13,500
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR 5dr
2018 (18 reg) | 30,471 miles
£9,400
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr [Nav]
2016 (16 reg) | 38,157 miles
£11,000
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR 5dr
2017 (66 reg) | 31,510 miles
£15,495
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo 126 SR 5dr
2019 (68 reg) | 11,824 miles
£12,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR 5dr
2017 (17 reg) | 35,001 miles
£14,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR 5dr
2018 (68 reg) | 21,790 miles
£14,700
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR 5dr
2018 (68 reg) | 17,405 miles
£11,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR 5dr
2017 (67 reg) | 60,863 miles
£17,995
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT (s/s) 5dr
2016 (65 reg) | 39,000 miles
£14,000
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE (s/s) 5dr
2018 (68 reg) | 9,040 miles
£3,000
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT i-Shift 3dr
2007 (07 reg) | 102,810 miles
£10,250
Honda Civic 1.6 I-DTEC SE PLUS NAVI 5d 118 BHP
2016 (66 reg) | 28,000 miles
£16,500
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport Plus 5dr
2018 (67 reg) | 23,127 miles