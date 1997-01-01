Honda used cars for sale in Scotland
With 754 used Honda cars in Scotland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Scotland
£8,295
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE SUV 5dr Diesel Manual 4x4 (149 g/km, 148 bhp)
2013 (13 reg) | 74,000 miles
£7,800
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES-T 5dr
2012 (62 reg) | 67,007 miles
£13,500
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX 5dr CVT
2018 (18 reg) | 3,154 miles
£14,900
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2015 (15 reg) | 15,043 miles
£4,500
Honda Jazz 1.3 I-VTEC ES 5d 98 BHP
2013 (13 reg) | 87,047 miles
£11,495
Honda Jazz 1.3 EX 5dr Petrol Hatchback
2017 (67 reg) | 9,290 miles
£8,751
Honda Civic 1.4 i-VTEC S 5dr
2016 (16 reg) | 23,090 miles
£2,000
Honda Civic VTEC TYPE S GT 1.8 3dr
2007 (56 reg) | 104,289 miles
£3,599
Honda Cr-V VTEC EXECUTIVE 2.0 5dr
2005 (05 reg) | 88,439 miles
£16,990
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport (s/s) 5dr
2018 (18 reg) | 4,156 miles
£7,300
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES-T 5dr Auto
2014 (63 reg) | 59,983 miles
£4,675
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES 5dr
2008 (08 reg) | 61,000 miles
£7,000
Honda Jazz Hatchback 1.4 i-VTEC ES Plus 5dr
2014 (14 reg) | 17,142 miles
£13,000
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC S 5dr 2WD
2016 (66 reg) | 8,479 miles
£17,500
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 4WD (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 15,102 miles
£13,500
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr Auto
2014 (14 reg) | 40,962 miles
£13,500
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR 5dr
2018 (18 reg) | 25,568 miles
£13,500
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR 5dr
2018 (18 reg) | 30,471 miles
£18,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX Auto 4WD 5dr
2017 (17 reg) | 32,615 miles
£9,800
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr [Nav]
2016 (16 reg) | 38,157 miles
£6,995
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES Plus 5dr
2014 (64 reg) | 13,725 miles
£11,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR 5dr
2017 (66 reg) | 31,510 miles
£8,700
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus 5dr
2014 (64 reg) | 13,824 miles
£3,500
Honda Jazz 1.4 i-VTEC Si 5dr
2010 (10 reg) | 71,682 miles