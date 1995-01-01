Renault Laguna used cars for sale in Northern Ireland
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Latest second hand Renault Laguna cars for sale in Northern Ireland
£695
Renault Laguna 1.9 dTi Sport 5dr (a/c, sunroof)
1999 (V reg) | 98,800 miles
£2,495
Renault Laguna 2.0 DCi EXPRESSION 5dr
2008 (58 reg) | 66,000 miles
£3,995
Renault Laguna 2.0 dCi FAP Dynamique 2dr (Tom Tom)
2011 (60 reg) | 90,000 miles
£2,995
Renault Laguna 2.0 dCi FAP GT Coupe 2dr Diesel Manual (172 g/km, 180 bhp)
2009 (58 reg) | 95,000 miles
£2,995
Renault Laguna 2.0 dCi TomTom Edition 2dr (Tom Tom)
2010 (10 reg) | 117,000 miles