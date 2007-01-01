Audi A3 used cars for sale in Northern Ireland
With 137 used Audi A3 cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£29,790
£25,300
Save£4,490
Audi A3 1.6 TDI 30 S line Sportback (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£33,055
£30,482
Save£2,573
Audi A3 2.0 TDI 35 Black Edition Sportback S Tronic (s/s) 5dr
5 door Automatic Diesel Hatchback
RRP£30,408
£26,885
Save£3,523
Audi A3 1.6 TDI 30 S line Sportback (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£30,459
£26,905
Save£3,554
Audi A3 2.0 TFSI 40 Sport S Tronic (s/s) 4dr
4 door Automatic Petrol Saloon
Latest second hand Audi A3 cars for sale in Northern Ireland
£21,000
Audi A3 1.4 TFSI 8.8kWh e-tron Sportback e-S Tronic 5dr
2018 (18 reg) | 24,499 miles
£5,495
Audi A3 1.6 TDI Sport Sportback 5dr
2010 (10 reg) | 72,000 miles
£6,950
Audi A3 1.6 Tdi Sport 5Dr
2012 (12 reg) | 52,840 miles
£1,950
Audi A3 1.6 Special Edition Sportback 5dr
2007 (07 reg) | 83,000 miles
£3,990
Audi A3 1.4 TFSI Sport Sportback 5dr
2010 (10 reg) | 105,576 miles
£4,650
Audi A3 1.6 TDI SE 3dr
2011 (11 reg) | 102,000 miles
£10,490
Audi A3 1.6 Tdi Sport 3Dr S Tronic
2014 (14 reg) | 31,970 miles
£9,350
Audi A3 1.6 TDI Sport Sportback 5dr
2015 (15 reg) | 69,035 miles
£8,485
Audi A3 2.0 TDI Sport 5dr
2013 (63 reg) | 60,184 miles
£20,254
Audi A3 35 TFSI S Line 5dr 1.5
2018 (68 reg) | 12,700 miles
£15,691
Audi A3 1.5 TFSI SE Technik 5dr
2017 (67 reg) | 16,600 miles
£14,950
Audi A3 Tdi Sport 1.6 4dr
2017 (17 reg) | 31,400 miles
£11,950
Audi A3 1.4 Tfsi Se 3Dr
2016 (66 reg) | 30,651 miles
£12,495
Audi A3 1.6 TDI 110 Sport 4dr [Nav]
2016 (16 reg) | 44,602 miles
£16,265
Audi A3 Saloon S line 2.0 TDI 150 PS 6-speed 4dr
2016 (66 reg) | 27,850 miles
£16,297
Audi A3 Saloon S line 2.0 TDI 150 PS 6-speed 4dr
2016 (66 reg) | 37,751 miles
£7,995
Audi A3 1.4 TFSI Sport 3dr
2013 (13 reg) | 64,000 miles
£14,950
Audi A3 2.0 TDI S line Sportback 5dr (Nav)
2016 (65 reg) | 45,000 miles
£7,425
Audi A3 2.0 TD S line Sportback 5dr Diesel Manual (115 g/km, 138 bhp)
2012 (12 reg) | 74,852 miles
£14,700
Audi A3 1.5 TFSI Sport 5dr
2017 (17 reg) | 23,200 miles
£9,450
Audi A3 1.6 TDI SPORT 5d 109 BHP First Finance Payment Feb 2020
2015 (64 reg) | 53,655 miles
£11,740
Audi A3 2.0 TDI Sport 4dr
2015 (65 reg) | 59,679 miles
£10,950
Audi A3 1.6 TDI SE Sportback (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 44,986 miles
£11,995
Audi A3 2.0 TDI Sport Sportback (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 30,009 miles