Toyota C-HR used cars for sale in North West
With 36 used Toyota C-HR cars in North West available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£32,595
£32,095
Save£500
Toyota C-Hr 2.0 VVT-h Orange Edition CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£32,435
£31,935
Save£500
Toyota C-Hr 2.0 VVT-h Dynamic CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£30,795
£30,295
Save£500
Toyota C-Hr 1.8 VVT-h Dynamic CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£32,295
£31,795
Save£500
Toyota C-Hr 2.0 VVT-h Excel CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
Latest second hand Toyota C-HR cars for sale in North West
£21,990
Toyota C-Hr Hatchback 1.8 Hybrid Excel 5dr CVT
2017 (17 reg) | 15,528 miles
£24,399
Toyota C-Hr 1.8 Hybrid Excel CVT [Leather] 5dr
2019 (19 reg) | 9,404 miles
£22,500
Toyota C-Hr 1.8 Hybrid Excel 5dr CVT
2018 (18 reg) | 16,874 miles
£17,499
Toyota C-Hr 1.2 VVT-i Excel (s/s) 5dr
2018 (67 reg) | 13,000 miles
£23,000
Toyota C-Hr 1.8 Hybrid Dynamic 5dr CVT
2018 (18 reg) | 18,026 miles
£22,799
Toyota C-Hr 1.8 Hybrid Excel 5dr CVT
2018 (18 reg) | 13,710 miles
£25,350
Toyota C-Hr 1.8 Hybrid Dynamic 5dr CVT Leather Seats
2019 (19 reg) | 6,176 miles
£23,995
Toyota C-Hr Hatchback 1.8 Hybrid Excel 5dr CVT [Leather]
2018 (68 reg) | 8,691 miles
£21,995
Toyota C-Hr Hatchback 1.8 Hybrid Dynamic 5dr CVT
2017 (17 reg) | 19,344 miles
£16,490
Toyota C-Hr Hatchback 1.2T Icon 5dr
2019 (19 reg) | 14,125 miles
£23,000
Toyota CHR 1.8 DYNAMIC 5d 122 BHP SAT NAV Heated Leather Seats Adaptive Cruise Control
2017 (17 reg) | 9,000 miles
£21,990
Toyota CHR 1.8 EXCEL 5d AUTO 122 BHP
2018 (18 reg) | 17,773 miles
£24,999
Toyota C-Hr 1.8 Hybrid Excel CVT [Leather] 5dr
2019 (19 reg) | 3,619 miles
£22,500
Toyota C-Hr 1.8 Hybrid Design CVT 5dr
2019 (19 reg) | 10,303 miles
£24,499
Toyota C-Hr 1.8 Hybrid Excel CVT [Leather] 5dr
2019 (19 reg) | 5,940 miles
£29,870
Toyota C-Hr 1.8 Hybrid CVT Excel DELIVERY MILEAGE 5dr
2019 (69 reg) | 10 miles
£16,999
Toyota C-Hr 1.2T Excel 5dr
2017 (67 reg) | 7,523 miles
£19,557
Toyota C-Hr 1.8 Hybrid Excel 5dr CVT Satellite Navigation
2017 (17 reg) | 33,350 miles
£23,495
Toyota C-Hr Hatchback 1.8 Hybrid Excel 5dr CVT
2017 (67 reg) | 15,660 miles
£22,995
Toyota C-Hr Hatchback 1.8 Hybrid Excel 5dr CVT
2017 (17 reg) | 22,091 miles
£17,999
Toyota C-Hr 1.2T Dynamic 5dr
2019 (19 reg) | 9,734 miles
£21,300
Toyota C-Hr 1.2T Excel CVT AWD [Leather] 5dr
2018 (68 reg) | 4,187 miles
£16,295
Toyota C-Hr 1.2 VVT-i Dynamic SUV 5dr Petrol (s/s) (115 ps)
2017 (17 reg) | 27,364 miles
£22,899
Toyota C-Hr 1.8 Hybrid Excel 5dr CVT
2018 (18 reg) | 6,990 miles