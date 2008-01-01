SEAT Alhambra used cars for sale in North West
With 49 used SEAT Alhambra cars in North West available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£37,035
£33,285
Save£3,750
SEAT Alhambra XCELLENCE 2.0 TDI 150 PS 6-speed DSG-auto 5dr
5 door Automatic Diesel MPV
RRP£37,035
£33,285
Save£3,750
SEAT Alhambra XCELLENCE 2.0 TDI 150 PS 6-speed DSG-auto 5dr
5 door Automatic Diesel MPV
RRP£37,035
£33,285
Save£3,750
SEAT Alhambra XCELLENCE 2.0 TDI 150 PS 6-speed DSG-auto 5dr
5 door Automatic Diesel MPV
RRP£35,705
£31,955
Save£3,750
SEAT Alhambra XCELLENCE 2.0 TDI Ecomotive 150 PS 6-speed manual 5dr
5 door Manual Diesel MPV
Latest second hand SEAT Alhambra cars for sale in North West
£18,445
SEAT Alhambra 2.0 TDI SE LUX 5d 150 BHP
2016 (66 reg) | 29,884 miles
£20,176
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR SE Lux [150] 5dr DSG Diesel Estate
2016 (66 reg) | 18,339 miles
£13,270
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR SE LUX 5d 177 BHP HEATED SEATS + LEATHER INTERIOR
2013 (13 reg) | 66,000 miles
£1,500
SEAT Alhambra 2.0 TDI Stylance 5dr
2008 (58 reg) | 245,789 miles
£15,240
SEAT Alhambra 2.0 TDI Ecomotive SE (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 32,000 miles
£17,585
SEAT Alhambra 2.0 TDI SE LUX 5d 150 BHP
2016 (16 reg) | 39,578 miles
£17,985
SEAT Alhambra 2.0 TDI SE LUX 5d 184 BHP
2016 (66 reg) | 34,862 miles
£8,888
SEAT Alhambra 2.0 SE CR TDI ECOMOTIVE 5d 170 BHP
2011 (61 reg) | 65,274 miles
£2,250
SEAT Alhambra 1.9 TDI PD SE 5dr
2004 (54 reg) | 82,000 miles
£19,450
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR 150PS SE 5DR AUTO
2018 (18 reg) | 41,472 miles
£14,995
SEAT Alhambra 2.0 TDI SE DSG (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 45,184 miles
£25,999
SEAT Alhambra 2.0 Tdi Xcellence [Ez] 150 5Dr Dsg
2019 (19 reg) | 9,100 miles
£16,207
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR Ecomotive SE Lux [150] 5dr
2016 (16 reg) | 29,343 miles
£17,490
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR SE Lux [150] 5dr DSG Estate
2016 (16 reg) | 44,102 miles
£18,330
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR SE Lux [150] 5dr DSG
2016 (66 reg) | 26,958 miles
£19,999
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR SE [150] 5dr DSG
2018 (18 reg) | 18,121 miles
£16,977
SEAT Alhambra 2.0 TDI SE LUX 5d AUTO 150 BHP Panoramic SunRoof/Nav/Leather Seats
2016 (66 reg) | 47,823 miles
£22,480
SEAT Alhambra 2.0 TDI XCELLENCE 5d 148 BHP High Specification
2017 (67 reg) | 9,469 miles
£8,989
SEAT Alhambra 2.0 TDI Ecomotive CR S 5dr
2012 (12 reg) | 21,000 miles
£14,473
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR Ecomotive SE [150] 5dr Bluetooth
2016 (66 reg) | 56,624 miles
£2,995
SEAT Alhambra 2.0 TDI Reference 5dr
2008 (08 reg) | 81,152 miles
£11,988
SEAT Alhambra 2.0 CR TDI ECOMOTIVE S 5d 140 BHP SEVEN SEAT DIESEL
2014 (64 reg) | 28,000 miles
£18,154
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR SE Lux [177] 5dr DSG Leather Seats
2015 (65 reg) | 37,722 miles
£14,989
SEAT Alhambra SE 5dr
2016 (66 reg) | 46,604 miles