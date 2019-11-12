Honda HR-V used cars for sale in North West
With 29 used Honda HR-V cars in North West available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£27,776
£26,456
Save£1,320
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT 5dr Petrol Hatchback
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£27,776
£26,456
Save£1,320
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT 5dr Petrol Hatchback
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£26,525
£25,135
Save£1,390
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£27,775
£24,975
Save£2,800
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
Latest second hand Honda HR-V cars for sale in North West
£10,750
Honda Hr-V 1.6 I-DTEC SE NAVI 5d 118 BHP SAT NAV Privacy Glass WIFI Hotspot Parking Se
2016 (16 reg) | 47,000 miles
£12,799
Honda Hr-V 1.5 I-VTEC SE NAVI 5d AUTO 129 BHP 2 Keys - Sat Nav - Parking Sensors
2016 (66 reg) | 42,000 miles
£1,950
Honda Hr-V 1.6 i-VTEC 5dr
2006 (06 reg) | 111,000 miles
£16,999
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC SE 5dr
2018 (68 reg) | 7,080 miles
£13,999
Honda Hr-V 1.6 I-DTEC EX 5d 118 BHP FULL AERO BODY KIT AND UPGRADED ALLOYS
2015 (65 reg) | 24,350 miles
£19,000
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC SE 5dr
2019 (19 reg) | 5,231 miles
£1,789
Honda Hr-V 1.6 i-VTEC 5dr
2004 (54 reg) | 92,184 miles
£17,428
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT 5dr Leather Seats
2016 (66 reg) | 10,651 miles
£16,250
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC SE Navi CVT 5dr
2017 (67 reg) | 11,166 miles
£16,991
Honda HR-V 5-Door 1.6i-DTEC SE Navi (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 11,524 miles
£11,675
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC SE Navi (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 65,990 miles
£14,901
Honda HR-V 5-Door 1.6i-DTEC SE Navi (s/s) 5dr
2018 (68 reg) | 9,933 miles
£13,099
Honda Hr-V 1.6 I-DTEC EX 5d 118 BHP Pan Roof - Parking Sensors
2016 (66 reg) | 44,000 miles
£3,589
Honda Hr-V 1.6 i-VTEC 5dr
2005 (54 reg) | 23,000 miles
£11,394
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC SE Navi 5dr Satellite Navigation
2015 (65 reg) | 29,001 miles
£12,907
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC SE Navi 5dr
2017 (17 reg) | 15,145 miles
£12,799
Honda Hr-V 1.6 I-DTEC EX 5d 118 BHP Sat Nav - Leather - Pan Roof
2016 (66 reg) | 41,000 miles
£19,751
Honda HR-V 5-Door 1.5 i-VTEC SE (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 4,500 miles
£12,991
Honda HR-V 5-Door 1.6i-DTEC S (s/s) 5dr
2018 (68 reg) | 12,378 miles
£18,500
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT 5dr
2017 (67 reg) | 6,126 miles
£10,999
Honda Hr-V 1.6 I-DTEC SE 5d 118 BHP 1 Owner - Parking Sensors
2016 (66 reg) | 45,777 miles
£17,237
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX 5dr
2018 (18 reg) | 11,368 miles
£11,799
Honda Hr-V 1.6 I-DTEC EX 5d 118 BHP 2 Keys - Sat Nav - Pan Roof
2016 (66 reg) | 61,467 miles
£1,295
Honda Hr-V 1.6 VTEC 5dr 4WD
2003 (53 reg) | 101,849 miles