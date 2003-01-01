Honda Civic used cars for sale in North West
With 345 used Honda Civic cars in North West available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£26,635
£21,495
Save£5,140
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (Tech Pack) CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,405
£18,405
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SE (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Honda Civic cars for sale in North West
£3,990
Honda Civic 1.8 i-VTEC Si 5dr
2010 (10 reg) | 72,000 miles
£1,890
Honda Civic 1.6 i-VTEC Executive 5dr
2004 (04 reg) | 67,100 miles
£4,991
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2012 (62 reg) | 85,000 miles
£4,690
Honda Civic 2.2 i-CDTi Si 5dr
2010 (10 reg) | 42,000 miles
£1,795
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2007 (07 reg) | 80,000 miles
£9,685
Honda Civic 1.8 I-VTEC SE PLUS NAVI 5d 140 BHP
2016 (66 reg) | 46,375 miles
£14,750
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo 126 SE 5dr
2018 (68 reg) | 1,636 miles
£1,695
Honda Civic 1.6 i-VTEC SE Sport 3dr
2003 (53 reg) | 78,699 miles
£12,199
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus 5dr Auto [Nav]
2016 (66 reg) | 7,740 miles
£10,299
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr [Nav]
2016 (66 reg) | 25,930 miles
£3,300
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2010 (60 reg) | 79,665 miles
£11,000
Honda Civic 1.8 i-VTEC SR 5dr
2015 (15 reg) | 9,261 miles
£3,690
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT 3dr
2008 (08 reg) | 83,757 miles
£4,995
Honda Civic 1.3 IMA ES 4dr
2008 (08 reg) | 30,000 miles
£2,495
Honda Civic 1.4 i-DSI S 5dr
2006 (06 reg) | 70,188 miles
£13,500
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 15,447 miles
£3,290
Honda Civic 2.2 i-CTDi Sport 5dr
2006 (06 reg) | 51,000 miles
£2,490
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT 3dr
2008 (08 reg) | 121,000 miles
£8,999
Honda Civic 1.6 I-DTEC SE PLUS NAVI 5d 118 BHP Sat Nav - Rear Parking Camera
2016 (66 reg) | 46,571 miles
£1,689
Honda Civic 2.2 i-CTDi SE 5dr
2008 (57 reg) | 151,000 miles
£2,595
Honda Civic 2.2 i-CTDi EX 5dr
2010 (10 reg) | 123,950 miles
£3,995
Honda Civic 2.2 i-CTDi EX 5dr
2010 (60 reg) | 98,000 miles
£5,250
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2010 (60 reg) | 29,000 miles
£1,350
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2007 (07 reg) | 130,000 miles