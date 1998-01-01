Honda used cars for sale in North West
With 787 used Honda cars in North West available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in North West
£12,950
Honda Jazz 1.5 i-VTEC Sport Navi CVT (s/s) 5dr
2018 (18 reg) | 8,053 miles
£1,695
Honda Civic 1.6 i-VTEC SE Sport 3dr
2003 (53 reg) | 78,699 miles
£12,691
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR 5dr 2WD
2016 (16 reg) | 51,001 miles
£5,695
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX 5dr CVT
2011 (61 reg) | 48,192 miles
£1,695
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2005 (05 reg) | 78,000 miles
£12,199
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus 5dr Auto [Nav]
2016 (66 reg) | 7,740 miles
£11,299
Honda Jazz 1.3 EX 5dr CVT
2016 (66 reg) | 5,230 miles
£10,299
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr [Nav]
2016 (66 reg) | 25,930 miles
£3,300
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2010 (60 reg) | 79,665 miles
£995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2005 (05 reg) | 110,000 miles
£11,000
Honda Civic 1.8 i-VTEC SR 5dr
2015 (15 reg) | 9,261 miles
£3,690
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT 3dr
2008 (08 reg) | 83,757 miles
£4,995
Honda Civic 1.3 IMA ES 4dr
2008 (08 reg) | 30,000 miles
£1,000
Honda Accord 2.0 i-VTEC SE 4dr
2004 (54 reg) | 79,000 miles
£2,495
Honda Civic 1.4 i-DSI S 5dr
2006 (06 reg) | 70,188 miles
£7,995
Honda Jazz 1.3 SE 5dr
2016 (66 reg) | 54,921 miles
£10,750
Honda Hr-V 1.6 I-DTEC SE NAVI 5d 118 BHP SAT NAV Privacy Glass WIFI Hotspot Parking Se
2016 (16 reg) | 47,000 miles
£8,299
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S 5dr
2018 (18 reg) | 21,676 miles
£13,500
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 15,447 miles
£12,000
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 10,412 miles
£3,950
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (58 reg) | 82,000 miles
£3,290
Honda Civic 2.2 i-CTDi Sport 5dr
2006 (06 reg) | 51,000 miles
£2,490
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT 3dr
2008 (08 reg) | 121,000 miles
£8,999
Honda Civic 1.6 I-DTEC SE PLUS NAVI 5d 118 BHP Sat Nav - Rear Parking Camera
2016 (66 reg) | 46,571 miles