Audi A3 used cars for sale in North East
With 96 used Audi A3 cars in North East available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£29,790
£25,300
Save£4,490
Audi A3 1.6 TDI 30 S line Sportback (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£33,055
£30,482
Save£2,573
Audi A3 2.0 TDI 35 Black Edition Sportback S Tronic (s/s) 5dr
5 door Automatic Diesel Hatchback
RRP£30,408
£26,885
Save£3,523
Audi A3 1.6 TDI 30 S line Sportback (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£30,459
£26,905
Save£3,554
Audi A3 2.0 TFSI 40 Sport S Tronic (s/s) 4dr
4 door Automatic Petrol Saloon
Latest second hand Audi A3 cars for sale in North East
£16,285
Audi A3 2.0 TDI 184 Quattro S Line 4dr S Tronic [Nav] Diesel Saloon
2016 (65 reg) | 39,550 miles
£9,550
Audi A3 1.6 TDI 110 SE 5dr
2015 (15 reg) | 34,758 miles
£5,900
Audi A3 1.6 TDI 5dr
2012 (12 reg) | 55,269 miles
£5,991
Audi A3 1.6 TDI Sport 3dr
2012 (12 reg) | 62,378 miles
£22,444
Audi A3 Sportback S Line 30 Tdi 116 Ps S Tronic 1.6 5dr
2019 (19 reg) | 4,327 miles
£6,895
Audi A3 2.0 TDI Sport Sportback 5dr
2013 (13 reg) | 84,000 miles
£10,800
Audi A3 1.6 TDI Ultra 110 SE Technik 5dr
2015 (65 reg) | 38,953 miles
£14,500
Audi A3 1.4 TFSI 150 S Line 4dr
2015 (65 reg) | 28,514 miles
£9,485
Audi A3 1.6 TDI SE 3dr
2015 (15 reg) | 37,844 miles
£8,990
Audi A3 2.0TDi SPORT SPORTBACK 5 DOOR 6-SPEED 150 BHP
2013 (13 reg) | 54,933 miles
£6,495
Audi A3 2.0 TD Black Edition Sportback quattro 5dr
2011 (61 reg) | 98,186 miles
£8,950
Audi A3 1.6 TDI ultra SE Technik Sportback 5dr
2016 (16 reg) | 84,170 miles
£11,000
Audi A3 1.6 TDI Sport 5dr
2016 (66 reg) | 54,245 miles
£19,999
Audi A3 Sportback Se Technik 35 Tdi 150 Ps 6-Speed 2.0 5dr
2019 (69 reg) | 628 miles
£2,990
Audi A3 1.6 FSI Sport 3dr
2006 (06 reg) | 65,925 miles
£16,990
Audi A3 S Line 1.4 Tfsi Cylinder On Demand 150 Ps 6-Speed 3dr
2017 (17 reg) | 18,000 miles
£17,000
Audi A3 Sportback S Line 1.4 Tfsi Cylinder On Demand 150 Ps 6-Speed 5dr
2016 (66 reg) | 22,198 miles
£4,995
Audi A3 2.0 TD Sport Sportback 5dr
2012 (12 reg) | 100,000 miles
£3,995
Audi A3 1.6 TDI Sport Sportback 5dr
2010 (10 reg) | 87,765 miles
£3,999
Audi A3 1.9 TD Sport 3dr
2008 (58 reg) | 121,000 miles
£4,500
Audi A3 1.6 TD S line Sportback 5dr
2012 (62 reg) | 105,700 miles
£12,990
Audi A3 Sportback Sport 1.0 Tfsi 116 Ps 6-Speed 5dr
2016 (66 reg) | 30,279 miles
£24,990
Audi A3 Sportback S Line 30 Tfsi 116 Ps 6-Speed 5dr
2019 (69 reg) | 4,000 miles
£5,289
Audi A3 1.6 S line Sportback 5dr Petrol Manual (164 g/km, 101 bhp) ***STUNNING CAR*
2009 (09 reg) | 85,436 miles