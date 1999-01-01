Vauxhall Meriva used cars for sale in London
With 166 used Vauxhall Meriva cars in London available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Vauxhall Meriva cars for sale in London
£4,190
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v SE 5dr (a/c)
2012 (12 reg) | 36,000 miles
£2,990
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v SE 5dr (a/c)
2011 (60 reg) | 87,000 miles
£1,999
Vauxhall Meriva LIFE 16V ONLY 25K FSH 1.6 5dr
2008 (08 reg) | 25,000 miles
£8,000
Vauxhall Meriva 1.4T 16V SE 5dr
2016 (65 reg) | 26,898 miles
£990
Vauxhall Meriva 1.6 i 16v Design 5dr (a/c)
2008 (08 reg) | 107,000 miles
£5,509
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v Exclusiv 5dr (a/c)
2014 (14 reg) | 43,918 miles
£995
Vauxhall Meriva 1.6 DESIGN 8V 5d 87 BHP Alloy Wheels / Long Mot / Hpi Clear
2004 (04 reg) | 108,000 miles
£3,290
Vauxhall Meriva 1.7 CDTi 16v SE 5dr
2011 (11 reg) | 67,000 miles
£3,290
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v SE 5dr (a/c)
2011 (60 reg) | 77,000 miles
£2,000
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v Active Plus 5dr
2009 (09 reg) | 41,121 miles
£6,595
Vauxhall Meriva LIFE 1.4 5dr
2016 (66 reg) | 18,000 miles
£2,395
Vauxhall Meriva 1.4 T 16v Exclusiv 5dr (a/c)
2010 (10 reg) | 83,000 miles
£5,989
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v Tech Line 5dr
2014 (64 reg) | 33,000 miles
£950
Vauxhall Meriva 1.6 i 16v Design 5dr (a/c)
2006 (06 reg) | 91,000 miles
£990
Vauxhall Meriva 1.6 i 16v Life Easytronic 5dr
2008 (08 reg) | 85,000 miles
£5,210
Vauxhall Meriva 1.4i 16V Tech Line 5dr
2014 (64 reg) | 48,740 miles
£2,800
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v SE 5dr (a/c)
2012 (12 reg) | 67,000 miles
£7,199
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v Turbo SE 5dr
2016 (66 reg) | 13,800 miles
£1,500
Vauxhall Meriva 1.3 CDTi Breeze 5dr
2008 (08 reg) | 85,000 miles
£880
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v Active 5dr (a/c)
2006 (06 reg) | 98,000 miles
£8,199
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v Turbo SE 5dr
2016 (66 reg) | 20,900 miles
£7,000
Vauxhall Meriva 1.4 T Exclusiv 5dr
2016 (16 reg) | 12,590 miles
£5,449
Vauxhall Meriva 1.4 Turbo SE 5d 138 BHP FSH Leather, Pan Roof, Heat Seats MOT 12/20 VXR Bod
2012 (12 reg) | 37,000 miles
£6,975
Vauxhall Meriva 1.4 EXCLUSIV AC 5d 118 BHP CHOICE OF 5, AUTO, 2 KEYS MOT!
2015 (15 reg) | 10,000 miles