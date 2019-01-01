Vauxhall Grandland X used cars for sale in London
With 46 used Vauxhall Grandland X cars in London available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,860
£20,999
Save£7,861
Vauxhall Grandland X 1.2 Turbo SRi Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£29,310
£21,500
Save£7,810
Vauxhall Grandland X 1.2T 130ps SRi NAV AU 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£22,262
£19,900
Save£2,362
Vauxhall Grandland X 1.2T 130ps Sport NAV 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£30,085
£23,822
Save£6,263
Vauxhall Grandland X 1.2T SRi Nav 5dr Auto Petrol Hatchback
5 door Automatic Petrol SUV
Latest second hand Vauxhall Grandland X cars for sale in London
£14,995
Vauxhall Grandland X 1.2 Turbo Elite Nav (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 1,430 miles
£14,774
Vauxhall Grandland X 1.2T SE 5dr Auto [8 Speed]
2018 (68 reg) | 19,829 miles
£13,000
Vauxhall Grandland X 1.2 T SE 5dr
2018 (68 reg) | 9,324 miles
£15,740
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D Sport Nav 5dr
2019 (68 reg) | 13,858 miles
£15,750
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D Sport Nav 5dr
2018 (68 reg) | 18,481 miles
£17,999
Vauxhall Grandland X 1.2 Turbo Sport Nav (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 10,414 miles
£15,490
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D SE 5dr Auto Diesel Hatchback
2018 (68 reg) | 21,699 miles
£21,950
Vauxhall Grandland X 1.2T Elite Nav 5dr Auto
2019 (19 reg) | 4,211 miles
£16,995
Vauxhall Grandland X 1.2 Turbo Elite Nav SUV 5dr Petrol (s/s) (130 ps)
2018 (67 reg) | 25,202 miles
£17,695
Vauxhall Grandland X 1.2 Turbo Elite Nav (s/s) 5dr
2018 (68 reg) | 19,413 miles
£14,898
Vauxhall Grandland X 1.2T SE 5dr Auto [8 Speed]
2018 (68 reg) | 13,205 miles
£15,499
Vauxhall Grandland X X Se Turbo S/S 1.2 5dr
2019 (19 reg) | 2,592 miles
£14,000
Vauxhall Grandland X 1.6 T D SE 5dr
2018 (18 reg) | 21,072 miles
£13,799
Vauxhall Grandland X 1.2 T SE 5dr
2019 (68 reg) | 11,506 miles
£16,220
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D Sport Nav 5dr
2019 (19 reg) | 8,518 miles
£22,500
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D Sport Nav 5dr Auto [6 Speed] Diesel Hatchback
2019 (69 reg) | 6,129 miles
£18,360
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D Sport Nav 5dr Auto
2019 (19 reg) | 12,373 miles
£14,998
Vauxhall Grandland X 1.2 Turbo SE SUV 5dr Petrol (s/s) (130 ps)
2019 (68 reg) | 5,870 miles
£15,199
Vauxhall Grandland X X Sport Nav Tur 1.2 5dr
2018 (68 reg) | 18,851 miles
£15,998
Vauxhall Grandland X 1.2 Turbo SE SUV 5dr Petrol Auto (s/s) (130 ps)
2018 (68 reg) | 6,641 miles
£17,890
Vauxhall Grandland X 1.2 Turbo Elite Nav SUV 5dr Petrol (s/s) (130 ps)
2018 (68 reg) | 18,717 miles
£17,489
Vauxhall Grandland X X Sport Nav T S 1.2 5dr
2018 (68 reg) | 23,646 miles
£14,750
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D 130ps SE 5dr
2018 (68 reg) | 15,772 miles
£16,850
Vauxhall Grandland X 1.2T 130ps Sport NAV 5dr
2018 (68 reg) | 5,771 miles