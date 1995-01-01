Suzuki Alto used cars for sale in London
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Latest second hand Suzuki Alto cars for sale in London
£500
Suzuki Alto 1.1 GL 5dr
2004 (04 reg) | 80,000 miles
£1,495
Suzuki Alto GL 1.1 5dr
2004 (04 reg) | 42,000 miles
£2,999
Suzuki Alto 1.0 SZ4 5dr
2010 (10 reg) | 55,228 miles
£2,499
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2014 (14 reg) | 9,000 miles
£2,950
Suzuki Alto SZ3 1.0 5dr
2012 (61 reg) | 43,500 miles
£2,750
Suzuki Alto 1.0 SZ Hatchback 5dr Petrol Manual (99 g/km, 67 bhp)
2014 (14 reg) | 36,200 miles
£4,295
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2014 (14 reg) | 10,000 miles
£2,495
Suzuki Alto 1.0 SZ2 5dr
2010 (10 reg) | 45,000 miles
£2,495
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2010 (10 reg) | 56,000 miles
£3,190
Suzuki Alto 1.0 SZ4 5dr
2013 (63 reg) | 32,000 miles
£1,995
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2012 (61 reg) | 40,000 miles
£1,750
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2014 (14 reg) | 66,000 miles
£2,795
Suzuki Alto SZ4 1.0 5dr
2010 (60 reg) | 71,950 miles
£1,999
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2010 (60 reg) | 71,000 miles
£950
Suzuki Alto 1.1 GL 5dr
2003 (53 reg) | 24,000 miles
£3,195
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2013 (62 reg) | 22,000 miles
£3,295
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2014 (64 reg) | 27,470 miles
£2,295
Suzuki Alto 1.0 SZ4 5dr
2009 (59 reg) | 37,000 miles
£3,395
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2014 (14 reg) | 19,000 miles
£3,199
Suzuki Alto 1.0 SZ4 5dr
2009 (09 reg) | 53,673 miles
£1,995
Suzuki Alto 1.0 SZ3 5dr
2009 (09 reg) | 100,000 miles
£4,995
Suzuki Alto 1.0 SZ4 5dr Auto
2011 (11 reg) | 21,037 miles
£3,795
Suzuki Alto 1.0 SZ4 5dr
2012 (12 reg) | 33,150 miles
£3,695
Suzuki Alto 1.0 SZ 5dr
2012 (62 reg) | 22,000 miles