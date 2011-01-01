Hyundai ix20 used cars for sale in London
With 64 used Hyundai ix20 cars in London available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£18,070
£17,070
Save£1,000
Hyundai ix20 1.6 Premium Nav 5dr
5 door Manual Petrol MPV
RRP£30,490
£14,399
Save£16,091
Hyundai IX20 SE NAV 1.6 MY19 5dr
5 door Manual Petrol MPV
RRP£30,490
£16,347
Save£14,143
Hyundai IX20 SE 1.6 A/T MY19 5dr
5 door Automatic Petrol MPV
RRP£18,120
£15,838
Save£2,282
Hyundai ix20 1.6 Premium Nav 5dr
5 door Manual Petrol MPV
Latest second hand Hyundai ix20 cars for sale in London
£4,695
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2015 (15 reg) | 32,000 miles
£10,385
Hyundai IX20 1.6 SE 5dr
2016 (66 reg) | 7,428 miles
£5,170
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2011 (61 reg) | 45,000 miles
£8,995
Hyundai ix20 1.6 SE Auto 5dr
2016 (66 reg) | 8,000 miles
£4,880
Hyundai ix20 1.4 Active 5dr
2012 (12 reg) | 49,000 miles
£10,995
Hyundai ix20 1.6 SE Nav 5dr Auto
2017 (67 reg) | 17,209 miles
£4,650
Hyundai ix20 1.6 Style Hatchback 5dr Petrol Automatic (154 g/km, 123 bhp)
2013 (62 reg) | 14,000 miles
£4,990
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2015 (64 reg) | 18,061 miles
£4,980
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2013 (13 reg) | 32,640 miles
£7,500
Hyundai ix20 1.6 Premium Nav Auto 5dr
2018 (18 reg) | 3,000 miles
£5,939
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2011 (61 reg) | 20,000 miles
£5,190
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2012 (12 reg) | 74,870 miles
£9,699
Hyundai ix20 1.6 SE 5dr Auto
2016 (66 reg) | 15,730 miles
£6,250
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2012 (62 reg) | 26,000 miles
£7,490
Hyundai IX20 1.4L SE BLUE DRIVE 5d 89 BHP FREE 82 POINT RAC CHECK PASSED !!
2016 (66 reg) | 42,000 miles
£10,494
Hyundai ix20 1.6 SE Auto 5dr
2017 (17 reg) | 5,000 miles
£8,999
Hyundai ix20 1.4 Se Blue Drive Mpv 5dr
2017 (66 reg) | 14,554 miles
£11,290
Hyundai ix20 1.4 SE Blue Drive 5 Door
2018 (18 reg) | 4,798 miles
£9,699
Hyundai ix20 1.6 SE 5dr Auto
2016 (66 reg) | 13,616 miles
£4,490
Hyundai ix20 1.4 Style 5dr
2011 (11 reg) | 54,000 miles
£4,990
Hyundai ix20 1.4 Style 5dr
2012 (62 reg) | 60,000 miles
£7,250
Hyundai ix20 1.4 STYLE 5dr
2014 (14 reg) | 47,000 miles
£8,995
Hyundai ix20 1.6 SE 5dr Auto
2015 (65 reg) | 12,000 miles
£14,000
Hyundai ix20 1.6 Se Nav 5dr
2019 (69 reg) | 10 miles