Hyundai i30 used cars for sale in London
With 139 used Hyundai i30 cars in London available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£22,460
£17,980
Save£4,480
Hyundai i30 1.6 CRDi SE Nav Tourer (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel Estate
RRP£28,001
£25,995
Save£2,006
Hyundai I30 HATCHBACK 2.0T GDI N Performance 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£29,995
£25,345
Save£4,650
Hyundai i30 2.0 T-GDi N Performance Fastback (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£25,600
£21,600
Save£4,000
Hyundai i30 1.4 T-GDi Premium SE DCT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Hyundai i30 cars for sale in London
£1,999
Hyundai i30 1.6 CRDi Comfort 5dr
2010 (59 reg) | 77,252 miles
£11,495
Hyundai i30 1.6 SE Nav 5dr Auto
2016 (66 reg) | 5,000 miles
£2,850
Hyundai i30 1.6 CRDi Comfort 5dr
2011 (61 reg) | 114,220 miles
£20,995
Hyundai i30 2.0T GDI N Performance 5dr
2018 (18 reg) | 18,539 miles
£2,399
Hyundai i30 1.6 CRDi Comfort 5dr
2010 (10 reg) | 88,972 miles
£3,975
Hyundai i30 1.6 CRDi Comfort 5dr
2010 (10 reg) | 35,904 miles
£3,450
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive S Tourer 5dr
2015 (65 reg) | 147,000 miles
£3,495
Hyundai i30 1.6 Premium 5dr
2010 (10 reg) | 50,000 miles
£4,250
Hyundai i30 1.6 CRDi Active Auto 5dr
2013 (13 reg) | 114,000 miles
£9,495
Hyundai i30 1.6 SE Auto 5dr
2016 (66 reg) | 27,000 miles
£2,500
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive Active 5dr (ISG)
2012 (62 reg) | 114,000 miles
£11,995
Hyundai i30 1.6 SE Nav 5dr Auto
2016 (66 reg) | 2,000 miles
£3,500
Hyundai I30 1.6 PREMIUM 5d 121 BHP full black leather
2008 (08 reg) | 72,000 miles
£22,000
Hyundai i30 2.0 T-GDi N Performance (s/s) 5dr
2018 (18 reg) | 3,495 miles
£3,495
Hyundai i30 1.6 Premium 5dr
2008 (57 reg) | 68,214 miles
£14,800
Hyundai i30 1.4 T-GDi N Line + (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 3,500 miles
£3,750
Hyundai I30 CRDI COMFORT 1.6 5dr
2011 (11 reg) | 72,000 miles
£6,795
Hyundai i30 1.4 Active 5dr
2014 (14 reg) | 34,000 miles
£6,499
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive SE Nav 5dr
2015 (65 reg) | 12,700 miles
£2,499
Hyundai i30 1.4 Style 5dr
2007 (57 reg) | 57,000 miles
£2,350
Hyundai i30 1.6 CRDi Comfort 5dr
2007 (57 reg) | 97,000 miles
£3,150
Hyundai i30 1.6 CRDi Premium 5dr
2010 (59 reg) | 69,000 miles
£4,195
Hyundai i30 1.4 Comfort 5dr
2011 (61 reg) | 58,000 miles
£2,475
Hyundai i30 1.4 Comfort 5dr
2010 (59 reg) | 99,000 miles