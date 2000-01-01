Hyundai i20 used cars for sale in London
With 127 used Hyundai i20 cars in London available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£15,220
£14,720
Save£500
Hyundai i20 1.2 Play (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£17,475
£16,725
Save£750
Hyundai i20 1.2 Premium SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£15,220
£14,470
Save£750
Hyundai i20 1.2 Play (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£14,670
£13,920
Save£750
Hyundai i20 1.2 Play (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Hyundai i20 cars for sale in London
£3,395
Hyundai I20 1.2 Comfort 5dr
2009 (09 reg) | 68,709 miles
£2,599
Hyundai i20 1.2 Classic 5dr
2012 (12 reg) | 85,500 miles
£9,999
Hyundai I20 1.2 MPi SE 5dr
2019 (19 reg) | 8,150 miles
£4,785
Hyundai I20 ACTIVE 1.3 5dr
2012 (62 reg) | 25,000 miles
£999
Hyundai i20 1.2 Classic 3dr
2011 (11 reg) | 145,000 miles
£2,999
Hyundai i20 1.2 Active 3dr
2013 (13 reg) | 47,000 miles
£4,495
Hyundai i20 1.2 Active 5dr
2014 (64 reg) | 68,000 miles
£3,990
Hyundai i20 1.2 Blue Drive S Air (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 36,000 miles
£4,400
Hyundai i20 1.2 Classic 5dr
2012 (12 reg) | 23,745 miles
£4,400
Hyundai i20 1.2 Classic 5dr
2012 (12 reg) | 23,745 miles
£2,000
Hyundai i20 1.2 Classic 3dr
2010 (10 reg) | 77,051 miles
£2,990
Hyundai i20 1.2 Comfort 5dr
2010 (10 reg) | 70,000 miles
£6,990
Hyundai i20 1.4 Active 5dr
2013 (63 reg) | 8,518 miles
£3,895
Hyundai i20 1.4 Comfort 5dr
2010 (60 reg) | 32,000 miles
£3,995
Hyundai i20 1.4 Comfort 5dr
2010 (59 reg) | 28,000 miles
£3,499
Hyundai i20 1.2 Active 5dr
2012 (62 reg) | 40,870 miles
£4,250
Hyundai i20 1.2 Active 5dr
2013 (13 reg) | 50,000 miles
£11,499
Hyundai I20 1.2 MPI SE 5DR REAR VIEW CAMERA BAL 5 YEAR NEW CAR WARRANTY | 6% APR
2019 (69 reg) | 3,183 miles
£5,490
Hyundai i20 1.4 Comfort 5dr
2010 (10 reg) | 15,760 miles
£4,295
Hyundai i20 1.2 Classic 5dr
2012 (62 reg) | 39,000 miles
£6,831
Hyundai i20 1.2 Blue Drive SE (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 23,000 miles
£8,495
Hyundai I20 GDI PREMIUM SE 1.3 5dr
2015 (65 reg) | 25,661 miles
£7,685
Hyundai i20 1.0 T-GDi Turbo Edition (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 33,538 miles
£7,365
Hyundai i20 1.0 T-GDi Turbo Edition (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 33,720 miles