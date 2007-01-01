Audi A3 used cars for sale in London
With 714 used Audi A3 cars in London available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£29,790
£25,300
Save£4,490
Audi A3 1.6 TDI 30 S line Sportback (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£33,055
£30,482
Save£2,573
Audi A3 2.0 TDI 35 Black Edition Sportback S Tronic (s/s) 5dr
5 door Automatic Diesel Hatchback
RRP£30,408
£26,885
Save£3,523
Audi A3 1.6 TDI 30 S line Sportback (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£30,459
£26,905
Save£3,554
Audi A3 2.0 TFSI 40 Sport S Tronic (s/s) 4dr
4 door Automatic Petrol Saloon
Latest second hand Audi A3 cars for sale in London
£15,000
Audi A3 1.4 T FSi S-Line Sportback S-Tronic 5dr
2016 (16 reg) | 40,101 miles
£12,000
Audi A3 1.6 TDi SE Technik Sportback S-Tronic 5dr
2016 (16 reg) | 22,431 miles
£10,000
Audi A3 1.6 TDi SE Technik Sportback 5dr
2016 (66 reg) | 58,142 miles
£17,000
Audi A3 1.4 T FSi e-tron Sportback S-Tronic 5dr
2017 (67 reg) | 39,533 miles
£10,000
Audi A3 1.4 T FSi SE Sportback 5dr
2015 (65 reg) | 41,227 miles
£10,499
Audi A3 1.6 TDi SE Technik Sportback 5dr
2016 (66 reg) | 57,446 miles
£3,490
Audi A3 1.8 TFSI SE 3dr
2008 (08 reg) | 94,000 miles
£5,450
Audi A3 1.6 TDI Sport Sportback 5dr
2015 (15 reg) | 134,000 miles
£24,970
Audi A3 Saloon Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic 1.5 4dr
2019 (19 reg) | 13,969 miles
£5,495
Audi A3 1.6 TDI SE 3dr
2010 (10 reg) | 37,150 miles
£13,500
Audi A3 1.4 TFSI S line 3dr (Nav)
2016 (16 reg) | 18,000 miles
£13,950
Audi A3 2.0 TFSI Sport Sportback (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 33,278 miles
£10,650
Audi A3 1.4 TFSI CoD SE Sportback S Tronic 5dr
2014 (64 reg) | 47,000 miles
£12,300
Audi A3 2.0 TDI Sport Sportback 5dr (Nav)
2015 (65 reg) | 11,786 miles
£2,490
Audi A3 2.0 TFSI Sport Sportback 5dr
2007 (07 reg) | 125,000 miles
£17,799
Audi A3 1.4 T FSi e-tron Sportback S-Tronic 5dr
2018 (18 reg) | 39,601 miles
£12,499
Audi A3 1.4 T FSi SE Sportback 5dr
2016 (66 reg) | 11,288 miles
£9,000
Audi A3 1.6 TDi Ultra SE Technik Sportback 5dr
2015 (65 reg) | 75,549 miles
£13,499
Audi A3 1.6 TDi Sport S-Tronic 4dr
2017 (17 reg) | 15,702 miles
£12,000
Audi A3 1.6 TDi Sport Sportback S-Tronic 5dr
2015 (65 reg) | 28,903 miles
£2,195
Audi A3 1.6 Special Edition Sportback 5dr
2007 (56 reg) | 98,888 miles
£5,275
Audi A3 2.0 TDI Black Edition Sportback 5dr
2010 (59 reg) | 98,900 miles
£7,290
Audi A3 1.6 TDI SE 3dr
2013 (13 reg) | 41,200 miles
£4,850
Audi A3 MPI SE 1.6 5dr
2008 (58 reg) | 39,882 miles