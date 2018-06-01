Grey Lamborghini Aventador used cars for sale
With 16 used Grey Lamborghini Aventador cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Grey Lamborghini Aventador cars for sale
£355,000
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 750-4 Superveloce Roadster ISR 4WD 2dr
2016 (16 reg) | 2,400 miles
£239,950
Lamborghini Aventador S Coupe LP740-4 6.5 2dr
2018 (18 reg) | 4,813 miles
£239,000
Lamborghini Aventador LP 740-4 S 2dr ISR 6.5
2018 (18 reg) | 3,830 miles
£305,000
Lamborghini Aventador S LP 740-4 S-A 6.5 2dr
2018 | 538 miles
£208,990
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 720-4 50 Anniversario Roadster ISR 4WD 2dr
2013 (63 reg) | 13,418 miles
£204,990
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 ISR 4WD 2dr EU5
2015 (15 reg) | 10,000 miles
£204,877
Lamborghini Aventador LP 700-4 2dr ISR 6.5
2013 (63 reg) | 19,800 miles
£259,000
Lamborghini Aventador LP 740-4 S 2dr ISR 6.5
2018 (68 reg) | 726 miles
£179,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP700-4 4WD 2dr
2012 (12 reg) | 10,045 miles
£232,895
Lamborghini Aventador 6.5 V12 S 4WD 2dr
2017 (67 reg) | 5,582 miles
£359,500
Lamborghini Aventador Sv Roadster Superveloce LP 750-4 ISR 6.5 2dr
2016 (16 reg) | 4,161 miles
£169,990
Lamborghini Aventador Lp 700-4 6.5 2dr
2012 (12 reg) | 8,000 miles
£265,000
Lamborghini Aventador 6.5 V12 S 4WD 2dr IMMEDIATE DELIVERY
2018 (18 reg) | 55 miles
£349,990
Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster 6.5 2dr
2016 (16 reg) | 2,000 miles
£249,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 S 4WD 2dr
2017 (67 reg) | 1,500 miles
£174,989
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 Coupe 2dr Petrol Automatic 4WD (370 g/km, 700 bhp)
2012 (62 reg) | 12,000 miles